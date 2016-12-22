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Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете
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Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете
Политика, 15:13
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Клишас внес законопроект об арестах за неуважение к власти в интернете
Сенатор Андрей Клишас предложил давать до 15 суток за неуважительные материалы о власти и обществе в интернете и штрафовать за дезинформацию, угрожающую общественному порядку
Андрей Клишас (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, полномочный представитель верхней палаты в Конституционном суде Андрей Клишас предложил два законопроекта об ужесточении наказания за распространение информации в интернете. Копии документов имеются у РБК.

Первый законопроект предполагает поправки в ст. 13.15 КоАП (злоупотребление свободой массовой информации). Ее предлагается дополнить ч. 9, где прописать запрет на распространение в СМИ, информационно-телекоммуникационных сетях «заведомо недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений». Наказание последует, если подобная информация «создает угрозу жизни и (или) здоровью граждан, массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращения функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры».

Эти и иные тяжкие последствие влекут наложение административного штрафа. Для граждан он составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для юрлиц — от 400 тыс. до 1 млн руб.

В пояснительной записке Клишас объясняет указанные меры предотвращением угрозы общественному порядку в России и способствованием выполнению СМИ основной функции — предоставления обществу достоверной информации. Кроме того, законопроект помешает злоупотреблению принципами свободы слова, которое могут создать угрозу государственной и общественной безопасности.

В ст. 4 того же федерального закона сенатор предлагает признать распространение недостоверной информации злоупотреблением свободой массовой информации. И применять тот же механизм, что и в отношении распространения сведений, содержащих призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка. В пояснительной записке Клишас ссылается на опыт разработки Еврокомиссией общеевропейской стратегии противостояния онлайн-дезинформации.

Другим законопроектом Клишас предлагает поправки в ст. 15 федерального закона «Об информации». Документ наделяет генпрокурора и его заместителей новыми полномочиями по обращению в Роскомнадзор. Им позволят требовать ограничение доступа к ресурсам, которые распространяют материалы, выражающие в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, официальным госсимволам, Конституции и органам госвласти.

За распространение подобных материалов Клишас предлагает наказывать штрафом от 1 тыс. до 5 тыс. руб. либо административным арестом на срок до 15 суток. Соответствующие поправки вносятся в ст. 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

В пояснительной записке сенатор пишет, что российские законы предусматривают административную и уголовную ответственность за выражение явного неуважения к обществу в общественных местах, надругательство над госсимволами и оскорбление представителей власти. У автора документа «не вызывает сомнений, что сеть интернет является общественным пространством, в котором также должны соблюдаться правила допустимого поведения, направленные на обеспечение общественного порядка и уважения к обществу и государственным институтам».

Авторы: Евгения Кузнецова, Владимир Дергачев.
Теги: Андрей Клишас , Совфед , законопроект , блокировка , Генпрокуратура , Роскомнадзор
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