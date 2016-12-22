В Минкомсвязи поддержали декриминализацию статьи о репостах

С предложением вывести из состава уголовных преступлений распространение в СМИ или интернете сообщений, вызывающих ненависть или вражду, а также унижающих человеческое достоинство, в конце августа выступили депутаты Госдумы

Алексей Волин (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций считают, что уголовную ответственность за репосты и лайки в социальных сетях необходимо отменить. Об этом заявил «Интерфаксу» замглавы ведомства Алексей Волин.

Он отметил, что министерство поддерживало предложения депутата Госдумы от фракции КПРФ Сергея Шаргунова об исключении из Уголовного кодекса нормы об ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть, вражду и унижающих человеческое достоинство.

«По нему [законопроекту] у нас была конкретная позиция, она известна. И она с тех пор не менялась», — сообщил Алексей Волин в среду «Интерфаксу».

Законопроект, о котором идет речь, был внесен в Госдуму в конце июня. Его разработкой помимо Шаргунова занимался председатель партии «Родина» Алексей Журавлев. В пояснительной записке они указали, что в настоящее время «в связи с несовершенством» ст. 282 УК РФ возникают массовые ошибки в ее применении. По их мнению, статья содержит «излишне репрессивный уклон» и неоправданно нагружает уголовно-исполнительную систему и судейское сообщество. Наказание за статьи и репосты, в которых содержатся ненависть и возбуждение вражды, предлагают установить в виде штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. руб., обязательными работами до 100 часов или арестом до 15 суток.

В Минкомсвязи уже поддерживали предложение депутатов и отмечали, что их решение однозначно. За отмену уголовного наказания за репосты высказались и в Русской православной церкви. В Верховном суде инициативу о декриминализации репостов раскритиковали.

В среду, 15 августа, компания Mail.Ru Group, которая владеет соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Верховных суд с требованием дать юридическое определение таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк» и т.п. Как пояснили в компании, это нужно для того, чтобы обеспечить объективное рассмотрение уголовных дел по статьям об экстремизме (ст. 280 УК РФ), оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и возбуждении ненависти и вражды (ст. 282) с использованием интернета.

Помимо этого компания направила в Госдуму обращение с предложением принять закон об амнистии тех, кто был осужден по ст. 148 и 282 УК за «распространение информации и другую активность в социальных сетях (в том числе лайки, репосты, публикацию изображений) в случаях, если такие действия не имели общественно опасных последствий».

В настоящее время репосты и посты в интернете, которые направлены на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, наказываются до пяти лет лишения свободы.