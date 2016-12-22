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Володин прокомментировал письмо Mail.Ru о смягчении наказания за репосты
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Володин прокомментировал письмо Mail.Ru о смягчении наказания за репосты
Политика, 22:21
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Володин прокомментировал письмо Mail.Ru о смягчении наказания за репосты

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сказал, что получил обращение от Mail.Ru, в котором авторы призывали смягчить наказание по статье уголовного кодекса за репост в социальных сетях. Об этом он заявил на пресс-конференции в Москве, передает «РИА Новости».

По его словам, он направил письмо руководителям профильных комитетов. Они его изучат и подготовят свои предложения, сказал Володин. Также спикер не исключил, что в случае «потребности», встретится с авторами письма. «Нужно обобщить и изучить правоприменительную практику данного вопроса», — сказал он.

Mail.Ru Group попросила Верховный суд дать определения лайку и репосту
Общество

В среду, 15 августа, компания Mail.Ru Group, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», обратилась в Верховный суд России и призвала дать юридическое определение таким понятиям, как «пост», «репост», «лайк» и другим. По мнению компании, это нужно сделать, чтобы объективно рассматривать дела в отношении тех, которых обвиняют в призывах к экстремистской деятельности (ст. 280 УК), оскорблении чувств верующих (ст. 148 УК) и возбуждении вражды и ненависти (ст. 282 УК) с использованием интернета. «При отсутствии мотива действия не могут образовывать состава преступлений, за которые предусматривается ответственность за экстремизм», — заявили в компании. В случае, если действия не могут быть признаны опасными, то Верховный суд мог бы рекомендовать другим судам освобождать таких людей от уголовной ответственности.

Также Mail.Ru Group направила в Государственную думу письмо, в котором попросила принять закон об амнистии тех, которые были осуждены за репосты, лайки и публикацию изображений в социальных сетях.

В пятницу, 17 августа, уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила, что поддерживает либеризацию статьи о возбуждении ненависти в части наказания за лайки и репосты. «Я считаю, что нам важно не расширять искусственно количество людей с судимостью», — сказала омубдсмен.

В июне в Государственную думу был внесен законопроект, который предлагает переквалифицировать статью за публикации в социальным сетях из уголовного кодекса в административный, а также смягчить наказание. Верховный суд такое предложение раскритиковал, а Министерство коммуникаций и связи поддержало.

Теги: Володин , Mail.Ru , репост
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