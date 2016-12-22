В РПЦ поддержали отмену уголовных наказаний за репосты в соцсетях

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион поддержал законопроект депутатов Государственной думы Алексея Журавлева и Сергея Шаргунова, который предусматривает отмену уголовной ответственности за репосты в социальных сетях, передает «РИА Новости».
«Я думаю, что ответственность за публикации несут те, кто осуществляет эти публикации. Репост, то есть простая пересылка той или иной публикации какой-то группе людей, не может квалифицироваться как преступление, равное публикации конкретного материала», — считает он.
По словам Илариона, в любом случае какие-то системы контроля необходимы, так как человек, переопубликовывая чужой материал, берет на себя часть ответственности за последствия.
Одним из вариантов решения этой проблемы митрополит назвал блокировку сайтов, распространяющих опасную или аморальную информацию. «Конечно, уголовное указание просто за репост — это чрезмерная мера и, я думаю, что решение Госдумы в данном случае правильное», — сказал он, добавив, что репосты часто делают несовершеннолетние, которые не обдумывают последствиях своих действий.
Законопроект об исключении из Уголовного кодекса (УК) ответственности за распространение в интернете высказываний, пропагандирующих ненависть либо вражду, а также унижающие человеческое достоинство, был внесен в Госдуму в конце июня. Его авторами являются сам Шаргунов и Алексей Журавлев (председатель партии «Родина»).
Шаргунов сообщил РБК, что в парламенте обсуждают возможность частично декриминализировать статью об ответственности за репосты и лайки сообщений в соцсетях, содержащих признаки экстремизма. По его словам, эта статья при доработке может быть частично декриминализирована: за первое нарушение будет грозить административная ответственность, а за последующее — уже уголовная.
Сейчас в УК предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо через интернет.