Общество⁠,
0

В МВД Франции допустили, что Лувр ограбили иностранцы

Глава МВД Франции Нуньес сообщил, что ограбить Лувр могли иностранцы
Ограбить Лувр могли иностранцы, заявил глава МВД Франции. По его словам, преступление совершила «очень опытная команда». Ограбление произошло утром 19 октября
Сотрудники&nbsp;полиции на месте преступления осматривают мебельный лифт, использовавшийся при ограблении Лувра в Париже, Франция, 19 октября 2025 года&nbsp;
Сотрудники полиции на месте преступления осматривают мебельный лифт, использовавшийся при ограблении Лувра в Париже, Франция, 19 октября 2025 года  (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Украсть драгоценности из Лувра могли иностранцы, заявил глава МВД Франции Лоран Нуньес, сообщает RFI.

По словам Нуньеса, кражу совершила «очень опытная команда».

Министр выразил надежду, что «преступники будут найдены очень быстро, как и украденное».

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября, музей закрыли на весь день из-за «исключительных обстоятельств», а посетителей эвакуировали.

В Лувре произошло ограбление
Общество
Фото:Florian David / Zuma / Global Look Press

По данным TF1, музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались лестницей на автовышке, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерею Аполлона и похитили ряд драгоценностей.

Лувр, основанный Наполеоном, расположен в центре Парижа. Это один из самых посещаемых музеев мира. В 2018 году число посетителей Лувра превысило 10 млн человек.

В галерее Аполлона хранится королевская коллекция драгоценных камней и бриллиантов, оставшихся от французской короны.

Министр культуры Франции Рашида Дати заявила, что грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные изделия из музея. Глава МВД говорил, что ограбление длилось семь минут.

Прокуратура Парижа объявила о начале расследования по факту кражи. Его поручили Бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).

Историк-искусствовед рассказала, что выдает грабителей музеев
Общество
Елизавета Лихачева


После ограбления Лувра возле здания музея обнаружили украденную корону супруги императора Наполеона III Евгении, она оказалась сломанной, писала газета Le Parisien. Позднее издание сообщило еще об одном найденном украшении, не уточнив, о каком именно. По информации Le Parisien, были похищены комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь.

Алена Нефедова
Франция Лувр ограбление иностранцы
