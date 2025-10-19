Le Parisien сообщила, что нашли еще одно украшение из похищенных из Лувра
Удалось найти еще одно из украденных в Лувре украшений, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник. Издание не уточнило, о чем именно идет речь. Ранее газета рассказала, что найдена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.
По информации издания, в общем было похищено девять предметов: комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь.
Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября. Музей закрыли на весь день, чтобы сохранить все следы преступников и улики, проведена эвакуация посетителей.
Сейчас ведется расследование. О происходящем проинформировали президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили в Елисейском дворце.
Le Parisien пишет, что преступников было четверо. Двое из них были одеты как рабочие — в желтые жилеты, они были на лестнице, установленной на автовышку. Двое других передвигались на скутере ТМax. Злоумышленники разбили окна и проникли в галерею «Аполлон». По данным МВД, Лувр ограбили за семь минут. Минкультуры Франции заявило, что грабителям потребовалось всего четыре.
В последний раз Лувр грабили в 1998 году, когда в середине дня была украдена картина «Дорога на Севр» французского художника Камиля Коро. С тех пор ее так и не нашли.
