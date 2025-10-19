Le Parisien: Нашлось еще одно украшение из похищенных из Лувра

Le Parisien сообщила, что нашли еще одно украшение из похищенных из Лувра

Члены группы криминалистов осматривают окно, которое, как полагают, использовалось при ограблении Лувра в Париже, Франция, 19 октября 2025 года (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Удалось найти еще одно из украденных в Лувре украшений, сообщает газета Le Parisien со ссылкой на источник. Издание не уточнило, о чем именно идет речь. Ранее газета рассказала, что найдена сломанная корона императрицы Евгении, супруги Наполеона III.

По информации издания, в общем было похищено девять предметов: комплект украшений, сервиз, ожерелье, серьги, две короны и брошь.

Ограбление в Лувре произошло утром 19 октября. Музей закрыли на весь день, чтобы сохранить все следы преступников и улики, проведена эвакуация посетителей.

Сейчас ведется расследование. О происходящем проинформировали президента Франции Эмманюэля Макрона, сообщили в Елисейском дворце.

Le Parisien пишет, что преступников было четверо. Двое из них были одеты как рабочие — в желтые жилеты, они были на лестнице, установленной на автовышку. Двое других передвигались на скутере ТМax. Злоумышленники разбили окна и проникли в галерею «Аполлон». По данным МВД, Лувр ограбили за семь минут. Минкультуры Франции заявило, что грабителям потребовалось всего четыре.

В последний раз Лувр грабили в 1998 году, когда в середине дня была украдена картина «Дорога на Севр» французского художника Камиля Коро. С тех пор ее так и не нашли.