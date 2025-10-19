 Перейти к основному контенту
Историк-искусствовед рассказала, что выдает грабителей музеев

Лихачева: грабителей музеев чаще всего удается найти при сбыте ценностей
Сюжет
Радио РБК
Грабителей музеев не всегда удается найти, но сделать это гораздо проще, если они попытаются сбыть украденное, объяснила Лихачева. В любом случае кража — это трагедия, поскольку вещи могут быть утеряны безвозвратно, отметила она
Елизавета Лихачева
Елизавета Лихачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Чаще всего грабителей музейных ценностей удается найти, когда они пытаются перепродать украденные вещи, рассказала искусствовед и бывший гендиректор Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Елизавета Лихачева в эфире Радио РБК, комментируя ограбление французского Лувра.

«Не всегда их [грабителей] удается найти. Их удается найти только в одном случае, если они пытаются сбыть вещи, как правило, их отслеживают через рынок сбыта. Если вещь украли «под заказ», ее отследить довольно сложно, потому что, как правило, это сделка, которая совершается до того, как предмет похищен. Дальше она оседает где-то в частной коллекции, где никто не видит», — объяснила Лихачева.

Один из старейших музеев — французский Лувр — был ограблен сегодня, 19 октября. По информации Le Parisien и BFMTV, преступники воспользовались ремонтными работами на территории музея, чтобы добраться до нужного помещения в галерее Аполлона. Газета писала, что грабителей было трое, они похитили девять ювелирных украшений из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.

В качестве примера искусствовед напомнила о похищении картины «Мона Лиза» Леонардо да Винчи в августе 1911 года. Итальянский музейный работник Винченцо Перуджа украл картину, а после через торговца антиквариатом Альфредо Джери предложил купить ее директору галереи Уффици во Флоренции, но тот связался с полицией, и вора взяли с поличным.

«Три года искали, не могли найти, пока, собственно, сам похититель просто не решил похвастаться. <…> Вообще, такое редкость. Обычно преступления такого рода тщательно готовятся, и люди продумывают то, как не попасться, но если вещь всплывает где-то на рынке, то можно отследить похитителя», — отметила она.

Близ Лувра после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III
Общество
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении

Отвечая на вопрос о том, что будет дальше с украденными ценностями, Лихачева обозначила несколько возможных вариантов. Так, ограбление могло быть организовано под заказ для «какого-нибудь фаната Наполеона». Вариант второй — драгоценности будут демонтированы, то есть камни вынуты и проданы как лом, а металл переплавлен. Лихачева отметила, что это наихудший из возможных сценариев, поскольку музейный экспонат будет полностью утрачен. Кроме того, похитители могут продать украденное через какие-нибудь антикварные или ювелирные дома.

«Кража из музеев — это только в голливудских фильмах выглядит круто, стильно и красиво. На самом деле каждый раз это трагедия для музея, для музейных сотрудников, для людей, которые утратят возможность видеть те или иные предметы, и они исчезнут, возможно, навсегда», — заключила искусствовед.

