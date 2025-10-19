 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Близ Лувра после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III

Le Parisien: близ Лувра нашли сломанную корону императрицы Евгении-
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении (Фото: Wouter Engler / WIkipedia)

После ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной, пишет газета Le Parisien.

Министр культуры Рашида Дати в эфире TF1 подтвердила, что после побега преступников нашли ювелирное украшение.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес ранее подтвердил факт кражи из Лувра экспонировавшихся ювелирных украшений. «Делается все возможное, чтобы как можно скорее найти преступников, и я надеюсь на это», — заверил Нуньес, передает Le Parisien.

Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра
Общество

Газета писала, что при ограблении музея злоумышленники похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.

Как сообщает издание, преступники использовали проводившийся в музее ремонт для проникновения в галерею Аполлона. По предварительным данным, трое злоумышленников, разбив окна, похитили девять ценных экспонатов из коллекции драгоценностей французского полководца.

Гарнитур Марии-Амелии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830—1848 гг. Этот сапрфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре
Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амелии, супруги&nbsp;Луи-Филиппа I, королевы&nbsp;Франции в 1830&mdash;1848 гг.&nbsp;Этот сапрфировый гарнитур изначально&nbsp;был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
Драгоценности&nbsp;императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея&nbsp;Аполлона в Лувре
Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре
Бриллиант &laquo;Регент&raquo; весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
Гарнитур Марии-Амелии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830—1848 гг. Этот сапрфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде
(Фото: Wouter Engler / WIkipedia)
Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре
(Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press)
Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями
(Фото: Shonagon / Wkipedia)

Согласно информации BFMTV, грабители прибыли к музею на скутерах T-Max и проникли внутрь со стороны Сены, где проводятся строительные работы. Источник RTL в полиции уточняет, что преступники использовали небольшие цепные пилы. По данным Le Parisien, покинув Лувр, злоумышленники направились в сторону автомагистрали А6.

Парижская прокуратура начала расследование по факту ограбления. В прокуратуре назвали случившееся организованной кражей и преступным сговором.

