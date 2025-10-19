Близ Лувра после ограбления нашли сломанную корону супруги Наполеона III
После ограбления Лувра, которое произошло 19 октября, возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной, пишет газета Le Parisien.
Министр культуры Рашида Дати в эфире TF1 подтвердила, что после побега преступников нашли ювелирное украшение.
Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес ранее подтвердил факт кражи из Лувра экспонировавшихся ювелирных украшений. «Делается все возможное, чтобы как можно скорее найти преступников, и я надеюсь на это», — заверил Нуньес, передает Le Parisien.
Газета писала, что при ограблении музея злоумышленники похитили ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиару.
Как сообщает издание, преступники использовали проводившийся в музее ремонт для проникновения в галерею Аполлона. По предварительным данным, трое злоумышленников, разбив окна, похитили девять ценных экспонатов из коллекции драгоценностей французского полководца.
Согласно информации BFMTV, грабители прибыли к музею на скутерах T-Max и проникли внутрь со стороны Сены, где проводятся строительные работы. Источник RTL в полиции уточняет, что преступники использовали небольшие цепные пилы. По данным Le Parisien, покинув Лувр, злоумышленники направились в сторону автомагистрали А6.
Парижская прокуратура начала расследование по факту ограбления. В прокуратуре назвали случившееся организованной кражей и преступным сговором.
