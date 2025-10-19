Минкультуры Франции назвало время, за которое удалось ограбить Лувр
Грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные украшения из Лувра, заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала TF1.
«Эта операция заняла почти четыре минуты, они [грабители] профессионалы», — cказала она (цитата по Le Figaro). Ранее министр внутренних дел страны Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут.
Она также подтвердила, что одно «украшение было обнаружено в непосредственной близости от музея». Кроме того, министр назвала похищенные украшения «бесценными сокровищами» и отметила, что эксперты «все еще проводят необходимые процедуры» для идентификации украденных ценностей.
Газета Le Parisien ранее сообщила, что возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной.
Об ограблении Лувра Дати сообщила в воскресенье, 19 октября. Несколько человек на скутерах обокрали музей во время его открытия, рассказал TF1 источник в полиции. Они воспользовались строительной лестницей, говорил глава МВД, проникли в галерею «Аполлон», разбили две витрины и похитили украшения.
BFMTV писал, что грабители прибыли к зданию музея на скутерах T-Max. Внутрь они проникли со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. По данным источника RTL в полиции, с собой грабители взяли небольшие цепные пилы.
Le Parisien написала, что при ограблении Лувра были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара.
Площадь Каррузель напротив музея оцепили. Также перекрыли для автомобилей и оцепили набережную Франсуа-Митеррана. Лувр объявил в X, что в воскресенье будет закрыт ввиду «чрезвычайных обстоятельств», музей эвакуировали. Прокуратура начала расследование.
