Минкультуры Франции назвало время, за которое удалось ограбить Лувр

Операция по ограблению Лувра в Париже длилась четыре минуты, уточнила глава Минкультуры Франции. Министр внутренних дел ранее заявил, что грабители вынесли украшения за семь минут

Люди прогуливаются возле подъемного крана, который, как полагают, использовался при ограблении Лувра в Париже, Франция, 19 октября 2025 года (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Грабителям хватило четырех минут, чтобы вынести ювелирные украшения из Лувра, заявила министр культуры Франции Рашида Дати в эфире телеканала TF1.

«Эта операция заняла почти четыре минуты, они [грабители] профессионалы», — cказала она (цитата по Le Figaro). Ранее министр внутренних дел страны Лоран Нуньес говорил, что ограбление длилось семь минут.

Она также подтвердила, что одно «украшение было обнаружено в непосредственной близости от музея». Кроме того, министр назвала похищенные украшения «бесценными сокровищами» и отметила, что эксперты «все еще проводят необходимые процедуры» для идентификации украденных ценностей.

Гарнитур Марии-Амелии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830—1848 гг. Этот сапрфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены. (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / WIkipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре. На данный момент неизвестно, какие именно украшения были украдены. (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wkipedia)

Газета Le Parisien ранее сообщила, что возле здания музея нашли один из украденных экспонатов — корону супруги императора Наполеона III Евгении, ее обнаружили сломанной.

Об ограблении Лувра Дати сообщила в воскресенье, 19 октября. Несколько человек на скутерах обокрали музей во время его открытия, рассказал TF1 источник в полиции. Они воспользовались строительной лестницей, говорил глава МВД, проникли в галерею «Аполлон», разбили две витрины и похитили украшения.

BFMTV писал, что грабители прибыли к зданию музея на скутерах T-Max. Внутрь они проникли со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. По данным источника RTL в полиции, с собой грабители взяли небольшие цепные пилы.

Video

Le Parisien написала, что при ограблении Лувра были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара.

Площадь Каррузель напротив музея оцепили. Также перекрыли для автомобилей и оцепили набережную Франсуа-Митеррана. Лувр объявил в X, что в воскресенье будет закрыт ввиду «чрезвычайных обстоятельств», музей эвакуировали. Прокуратура начала расследование.