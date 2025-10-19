 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

8 самых дерзких краж драгоценностей из музеев

Ограбление Лувра и еще 8 краж драгоценностей из музеев
19 октября преступники похитили из Лувра драгоценности из коллекции Наполеона и Жозефины. РБК напоминает самые громкие кражи ювелирных изделий из музеев

Французские власти экстренно закрыли Лувр после того, как оттуда были украдены бесценные украшения из коллекции Наполеона Бонапарта и Жозефины. Ограбление, по данным МВД, длилось всего семь минут, в ходе него похитители сумели вынести из галереи Аполлона девять предметов, в том числе тиару, брошь и ожерелье. Вскоре у Лувра была обнаружена сломанная корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении. РБК напоминает о других громких кражах драгоценностей из музеев.

Кража бриллиантов из «Зеленого свода»

В 2019 году из одного из помещений Дрезденского дворца-резиденции под названием «Зеленый свод» были украдены произведения искусства и драгоценности на общую сумму около €1 млрд. Помимо прочего, грабители завладели бриллиантовыми гарнитурами (один из них был украшен знаменитым «Дрезденским белым бриллиантом»). Пропавшие украшения оценили в €113 млн. В 2022 году большую часть ювелирных изделий удалось вернуть, но часть так и не была обнаружена. Приговоры преступникам вынесли в 2023 году.

Брошь из Дворца дожей

Прибывшие на выставку «Сокровища моголов и махараджей» в 2018 году украшения в прессе называли «сказочными». Однако служба охраны музея во Дворце дожей не смогла предотвратить кражу пару серег и броши стоимостью несколько миллионов евро. Преступникам удалось временно отключить сигнализацию и совершить ограбление всего за 60 секунд. Кражу расследовали, но часть предметов искусства найти так и не удалось.

Звездчатый сапфир «Звезда Индии»

Найденный на Цейлоне в XVII веке сапфир весом 563,35 карата находится в распоряжении Американского музея естественной истории в Нью-Йорке. Но 1964 году бесценный камень и другие экспонаты (в частности, сапфир «Полночная Звезда» весом 116,75 карата, «рубин Делонга» в 100,32 карата и изумрудное яйцо), были похищены из выставочного зала. Преступники попали туда по пожарной лестнице через приоткрытое окно. Они вскрыли витрины с помощью стеклореза и побросали их в сумку, предварительно завернув каждую в салфетку. Грабителей задержали через два дня, а большую часть похищенных драгоценностей удалось найти в камерах хранения автобусного терминала в Майами.

Тиара великой герцогини Хильды

В 2017 году из национального музея в немецком городе Карлсруэ похитили тиару, украшенную 367 бриллиантами, стоимостью $ 1,31 млн. Ее украли из закрытой витрины в тронном зале музея. Украшение, принадлежавшее последней великой герцогине Бадена, княгине Хильде фон Баден, датируется началом ХХ века. Тиара так и не была найдена.

Тысячелетние украшения на eBay

Британский музей в 2023 году сообщил, что из-за нарушений в системе безопасности из хранилища были похищены бесценные артефакты. Помимо прочего, были украдены «золотые ювелирные изделия с полудрагоценными камнями, стеклом и геммы, датируемые временем с XV века до н.э. по XIX век н.э.». Их описывают как «небольшие вещи, находившиеся в хранилище и бывшие предметом научной и исследовательской работы», ни одна из которых в последние годы публично не выставлялась. По информации СМИ, похитителем стал Питер Джон Хиггс, работавший в Британском музее на протяжении 30 лет и уволенный с должности руководителя отдела античности. Впоследствии часть украденных предметов была выставлена на eBay по бросовым ценам. Так, фрагмент резного украшения продавался за 40 фунтов стерлингов ($50), хотя его реальная стоимость доходит до 50 тыс. фунтов ($65 тыс.). Общая стоимость похищенных вещей — миллионы фунтов стерлингов, часть из них так и не была возвращена.

Браслет фараона — на цветмет

Совсем недавно, в сентябре текущего года из отделения реставрации египетского Национального музея в Каире пропал золотой браслет с лазуритом, принадлежавший фараону Аменемопету. Украшению около 3 тыс. лет. Как выяснилось впоследствии, к краже причастна одна из сотрудниц культурного учреждения, которая похитила его 9 сентября. Она продала 600-граммовый браслет владельцу ювелирный лавки за 180 тыс. фунтов, после этого бесценное украшение было переплавлено.

Украшения Бронзового века из Уэльса

Самая недавняя история о краже драгоценностей из музея произошла в уэльском Национального исторического музея Сент-Фаганс в Кардиффе в начале октября. Двое грабителей украли оттуда золотые предметы, относящиеся в Бронзовому веку. Пропали браслеты и лунула (шейное украшение, напоминающее формой месяц). Преступников удалось поймать.

400 предметов времен викингов

В 2017 году из университетского музея в норвежского Бергене пропали 400 экспонатов эпохи викингов. Директор музея назвала произошедшее «самым страшным событием в его 200-летней истории». Большинство украденных экспонатов — небольшие металлические предметы и ювелирные изделия. Воры забрались в музей на седьмом этаже с помощью строительных лесов на фасаде здания. Преступление пока не раскрыто.

