Лувр ограбили за семь минут

Грабители вынесли из музея ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины. Они воспользовались строительной лестницей, чтобы проникнуть внутрь. Лувр сейчас закрыт, его эвакуировали

Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, его слова приводит Le Parisien.

По словам главы МВД, злоумышленники украли «бесценные драгоценности». Нуньес, бывший начальник парижской полиции, считает, что это, «несомненно, была группа, которая проводила разведку». Она «очень опытная и действовала очень, очень быстро», отметил он. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются «трое или четверо» подозреваемых.

Гарнитур Марии-Амелии, супруги Луи-Филиппа I, королевы Франции в 1830—1848 гг. Этот сапрфировый гарнитур изначально был создан для Марии-Антуанетты. С приходом Наполеона к власти сапфировую парюру стала носить его жена Жозефина (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Корона императрицы Франции, супруги императора Наполеона III Евгении, которую украли из Лувра и нашли сломанной возле музей, 19 октября 2025 года. На фотографии корона в своем первоначальном виде (Фото: Wouter Engler / WIkipedia) Драгоценности императрицы Марии-Луизы, второй жены Наполеона 1-го, императора Франции с 1804 по 1814 год, галерея Аполлона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Брилианты Королевской коллекции в галереи Аполона в Лувре (Фото: Aurelien Morissard / Imago Images / Global Look Press) Бриллиант «Регент» весом более 140 карат, который остался нетронутым грабителями (Фото: Shonagon / Wkipedia)

Глава центрального района Парижа Ариэль Вайль сказал газете, что он «потрясен» ограблением, произошедшим утром в Лувре. Это «неизбежно вызовет вопросы к безопасности», считает он. Вайль сравнил произошедшее с персонажем, известным как «джентльмен-грабитель», созданным писателем Морисом Лебланом. В некоторых книгах о Люпене и экранизациях он похищает из Лувра, например, «Мону Лизу» Леонардо да Винчи.

«До сих пор это было похоже на сценарий фильма. Трудно представить, что ограбить Лувр так просто», — заметил Вайль.

По данным Le Parisien, грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара, из галереи Аполлона. По словам источника, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым. Чтобы проникнуть в музей, несколько мужчин воспользовались ремонтными работами. Разбив окна, они пробрались внутрь. По данным источника RTL в полиции, при себе у них были небольшие цепные пилы. BFMTV сообщает, что грабители приехали на скутерах T-Max.

Прокуратура Парижа поручила расследование бригаде по подавлению бандитизма (BRB) Департамента уголовных расследований. Возбуждено дело о краже и преступном сговоре, сообщили BFMTV в прокуратуре.

Площадь Каррузель напротив музея оцеплена. Также перекрыта для автомобилей и оцеплена набережная Франсуа-Митеррана. Лувр объявил в X, что в воскресенье будет закрыт ввиду «чрезвычайных обстоятельств», музей эвакуировали.