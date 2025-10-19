Лувр ограбили за семь минут
Ограбление Лувра в Париже совершено за семь минут, заявил министр внутренних дел Лоран Нуньес, его слова приводит Le Parisien.
По словам главы МВД, злоумышленники украли «бесценные драгоценности». Нуньес, бывший начальник парижской полиции, считает, что это, «несомненно, была группа, которая проводила разведку». Она «очень опытная и действовала очень, очень быстро», отметил он. Для проникновения в музей преступники использовали строительную лестницу, рассказал Нуньес. Министр уточнил, что разыскиваются «трое или четверо» подозреваемых.
Глава центрального района Парижа Ариэль Вайль сказал газете, что он «потрясен» ограблением, произошедшим утром в Лувре. Это «неизбежно вызовет вопросы к безопасности», считает он. Вайль сравнил произошедшее с персонажем, известным как «джентльмен-грабитель», созданным писателем Морисом Лебланом. В некоторых книгах о Люпене и экранизациях он похищает из Лувра, например, «Мону Лизу» Леонардо да Винчи.
«До сих пор это было похоже на сценарий фильма. Трудно представить, что ограбить Лувр так просто», — заметил Вайль.
По данным Le Parisien, грабители вынесли из Лувра ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара, из галереи Аполлона. По словам источника, самый известный экспонат коллекции — бриллиант «Регент» весом более 140 карат — остался нетронутым. Чтобы проникнуть в музей, несколько мужчин воспользовались ремонтными работами. Разбив окна, они пробрались внутрь. По данным источника RTL в полиции, при себе у них были небольшие цепные пилы. BFMTV сообщает, что грабители приехали на скутерах T-Max.
Прокуратура Парижа поручила расследование бригаде по подавлению бандитизма (BRB) Департамента уголовных расследований. Возбуждено дело о краже и преступном сговоре, сообщили BFMTV в прокуратуре.
Площадь Каррузель напротив музея оцеплена. Также перекрыта для автомобилей и оцеплена набережная Франсуа-Митеррана. Лувр объявил в X, что в воскресенье будет закрыт ввиду «чрезвычайных обстоятельств», музей эвакуировали.
