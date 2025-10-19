 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуратура Франции начала расследование по факту ограбления Лувра

Le Parisien: прокуратура Парижа начала расследование по факту ограбления Лувра
Cотрудники французской полиции перекрыли вход в Лувр после ограбления, произошедшего 19 октября 2025 года в Париже, Франция
Cотрудники французской полиции перекрыли вход в Лувр после ограбления, произошедшего 19 октября 2025 года в Париже, Франция (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Парижская прокуратура объявила о начале расследования по факту организованной кражи и преступного сговора с целью совершения преступления, сообщает газета Le Parisien.

Расследование поручили «Бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции» (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).

«В настоящее время оценивается ущерб, ведутся следственные действия», — отметили в парижской прокуратуре.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил факт ограбления, в том числе ювелирных украшений. Он отметил, что французские музеи «крайне уязвимы». «Делается все возможное, чтобы как можно скорее найти преступников, и я надеюсь на это», — заверил Нуньес, передает Le Parisien.

Он также рассказал об эвакуации людей из музея. «Эвакуация людей <...> была необходима прежде всего для сохранения следов и улик, чтобы следователи могли спокойно работать», — сказал Нуньес.

Le Parisien узнала, что грабители украли из Лувра
Общество

Лувр ограбили 19 октября, об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Она уточнила, что ограбление произошло во время открытия Лувра.

TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон».

BFMTV пишет, что грабители прибыли к зданию музея на скутерах T-Max. Внутрь они проникли со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. По данным источника RTL в полиции, с собой грабители взяли небольшие цепные пилы.

Le Parisien написала, что при ограблении Лувра были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара.

Егор Алимов
Лувр Париж Франция ограбление прокуратура
