Прокуратура Франции начала расследование по факту ограбления Лувра

Cотрудники французской полиции перекрыли вход в Лувр после ограбления, произошедшего 19 октября 2025 года в Париже, Франция (Фото: Kiran Ridley / Getty Images)

Парижская прокуратура объявила о начале расследования по факту организованной кражи и преступного сговора с целью совершения преступления, сообщает газета Le Parisien.

Расследование поручили «Бригаде по борьбе с бандитизмом судебной полиции» (BRB) при поддержке Центрального управления по борьбе с незаконным оборотом культурных ценностей (OCBC).

«В настоящее время оценивается ущерб, ведутся следственные действия», — отметили в парижской прокуратуре.

Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подтвердил факт ограбления, в том числе ювелирных украшений. Он отметил, что французские музеи «крайне уязвимы». «Делается все возможное, чтобы как можно скорее найти преступников, и я надеюсь на это», — заверил Нуньес, передает Le Parisien.

Он также рассказал об эвакуации людей из музея. «Эвакуация людей <...> была необходима прежде всего для сохранения следов и улик, чтобы следователи могли спокойно работать», — сказал Нуньес.

Лувр ограбили 19 октября, об этом сообщила министр культуры Франции Рашида Дати. Она уточнила, что ограбление произошло во время открытия Лувра.

TF1 со ссылкой на источник в полиции сообщает, что музей ограбили несколько человек на скутерах. Они воспользовались грузовым лифтом, чтобы подняться на один из фасадов музея. После этого грабители разбили окна и проникли в комнату в галерее «Аполлон».

BFMTV пишет, что грабители прибыли к зданию музея на скутерах T-Max. Внутрь они проникли со стороны Сены, где сейчас ведутся строительные работы. По данным источника RTL в полиции, с собой грабители взяли небольшие цепные пилы.

Le Parisien написала, что при ограблении Лувра были похищены ювелирные украшения из коллекции Наполеона и императрицы Жозефины, в том числе ожерелье, брошь и тиара.