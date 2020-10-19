Старшеклассников в Москве перевели на дистанционный формат обучения

С 5 октября все школьники находились на двухнедельных каникулах. В понедельник, 19 октября, учеба возобновляется, но ходить в школы будут только ученики первых–пятых классов

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 19 октября вступает в силу указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому ученики 6–11-х классов перейдут на дистанционный формат обучения, а ученики первых–пятых классов продолжат обучение в традиционном формате.

Эти меры Собянин анонсировал 14 октября на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице. Московские власти объяснили перевод старшеклассников на удаленку тем, что они больше подвержены риску заражения COVID-19.

Так, по данным властей, среди детей, заболевших коронавирусом, две трети старшеклассники. В мэрии считают, что после принятия данного решения будет существенно снижена эпидемиологическая нагрузка на образовательные учреждения.

Также в Москве с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и кружки, которые находятся в ведении правительства Москвы. Будут разблокированы транспортные карты для учеников первых–пятых классов. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему заблокирован.