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Пандемия коронавируса ,  
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Старшеклассников в Москве перевели на дистанционный формат обучения

С 5 октября все школьники находились на двухнедельных каникулах. В понедельник, 19 октября, учеба возобновляется, но ходить в школы будут только ученики первых–пятых классов
Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости
Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

С 19 октября вступает в силу указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому ученики 6–11-х классов перейдут на дистанционный формат обучения, а ученики первых–пятых классов продолжат обучение в традиционном формате.

Эти меры Собянин анонсировал 14 октября на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией в столице. Московские власти объяснили перевод старшеклассников на удаленку тем, что они больше подвержены риску заражения COVID-19.

Так, по данным властей, среди детей, заболевших коронавирусом, две трети старшеклассники. В мэрии считают, что после принятия данного решения будет существенно снижена эпидемиологическая нагрузка на образовательные учреждения.

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Сергей Кравцов

Также в Москве с 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и кружки, которые находятся в ведении правительства Москвы. Будут разблокированы транспортные карты для учеников первых–пятых классов. Бесплатный проезд старшеклассников будет по-прежнему заблокирован.

Также планируется введение тьюторства в школах, чтобы лучше защитить от угрозы заражения коронавирусом учителей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями. В отдельных классах таких преподавателей заменят студенты и выпускники.

Аналогичные рекомендации предписаны для негосударственных образовательных организаций.

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Учителя и педагоги поспорили об идее ввести тьюторов в школах Москвы
Общество
Фото:Юрий Смитюк / ТАСС

В конце сентября Сергей Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах. Согласно модульной системе, они должны были пройти с 5 по 11 октября, однако продлились еще на неделю, до 18 октября. Также была приостановлена работа учреждений дополнительного образования и детских досуговых организаций, находящихся в ведении правительства Москвы. График работы детских садов не изменялся.

Согласно данным Роспотребнадзора на конец сентября, до того как школьников отправили на каникулы, носителями коронавирусной инфекции среди школьников являлись только 2% учащихся. Позже, 8 октября, директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил о росте
числа детей, заразившихся COVID-19. Специалист отмечал, что инфекция у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Роман Котерев
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