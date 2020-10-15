Учителя и педагоги поспорили об идее ввести тьюторов в школах Москвы

Пожилых учителей в школах Москвы начинают заменять тьюторами и студентами педагогических вузов, для того, чтобы защить их от коронавируса. В школах называют такое решение удачным, но эксперты в этом сомневаются

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Эксперты, профсоюзы и сами учителя разошлись во мнении относительно того, окажет ли введение в московских школах системы тьюторства влияние на качество образования. Заменить пожилых учителей тьюторами распорядился мэр Сергей Собянин для того, чтобы снизить для них риск от заражения коронавирусной инфекцией.

Решение нацелено на то, чтобы хоть каким-то образом сократить угрозу для пожилых преподавателей — действительно, дети являются переносчиками, зачастую бессимптомными, сказал РБК учитель истории и обществознания школы № 9 в Химках, призер конкурса «Учитель года — 2018» Григорий Назаров. С молодыми педагогами эффекты и результаты обучения не станут хуже, уверен учитель. «Я знаю очень хорошо вузы, из которых студенты будут в школы приходить, это два Московских педагогических университета, и там система подготовки совершенно потрясающая. Более того, студенты достаточно давно проходят систематическую практику в школах. Они не просто смотрят на уроки и уходят, но системно, в течение всего курса, занимаются в школах. Поэтому я не думаю, что будет понижение в результатах», — сказал Назаров.



Александр Кондрашев, преподаватель школы «Интеллектуал», также счел инициативу о появлении в школах тьюторов здравой. «В целом, мне кажется, что идея того, что в школу нужны дополнительные силы очень здравая. Особенно в условиях дистанционного образования, когда нагрузка на учителей возрастает, и сложнее давать знания и следовать программе. Однако я не очень понимаю, как это будет реализовываться, у нас часто делают, чтобы сделать, а не получить результат. Придут студенты, это много новых людей, первое время они не будут знать, куда им пойти, им потребуется время на адаптацию. Мои опасения связаны не с самим предложением, а с тем, как это будет работать», — сказал Кондрашев.

Директор общеобразовательной школы № 109 г. Москвы, заслуженный учитель Евгений Ямбург назвал решение о введении тьюторства «грамотным» и «современным». «Это не будут толпы студентов: по заказу школы, если есть такая необходимость, такие ребята будут приходить и сопровождают процесс на уроке, который дистанционно ведет пожилой учитель, или учитель, который заболел. Мне вот, например, сейчас в школу ни один не нужен, у меня все преподаватели на местах. А будет нужен, я свяжусь с ректором ближайшего университета, и это будет сделано», — отметил Ямбург. Он добавил, что школы готовы помогать студентам освоиться в новом качестве. «В процессе мы их [студентов] обучим, ничего запредельного нет. Главное, чтобы они знали свой предмет, методику преподавания и владели современными информационными технологиями. А такие знания им дают сегодня начиная с первых курсов педагогических вузов», — сказал директор.

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Иного мнения придерживаются эксперты и представители профсоюзов. По их мнению, внедрение тьюторства для временной замены пожилых учителей в школах все же отразится на качестве преподавания. Руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин указывает, что это неизбежно, хотя и признает, что другого выхода нет.