В Минздраве сообщили о росте числа заражений COVID-19 среди детей

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В России растет число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей», — сказал Фисенко.

По его словам, инфекция у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно. В то же время в последние десять дней участились жалобы на схожие с COVID-19 симптомы у детей — потерю обоняния, подъем температуры, кашель.

Фисенко рекомендовал избегать посещения общественных мест или больших скоплений людей вместе с ребенком, носить маски, следить, чтобы дети мыли руки, использовали санитайзеры, а также «не трогали все подряд».