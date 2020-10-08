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Пандемия коронавируса ,  
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В Минздраве сообщили о росте числа заражений COVID-19 среди детей

Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В России растет число детей, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил директор НМИЦ здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко, сообщили РБК в пресс-службе Министерства здравоохранения.

«В последние две недели отмечается тенденция к большему выявлению случаев заражения новой коронавирусной инфекцией среди детей», — сказал Фисенко.

По его словам, инфекция у детей протекает в легкой форме, чаще бессимптомно. В то же время в последние десять дней участились жалобы на схожие с COVID-19 симптомы у детей — потерю обоняния, подъем температуры, кашель.

Фисенко рекомендовал избегать посещения общественных мест или больших скоплений людей вместе с ребенком, носить маски, следить, чтобы дети мыли руки, использовали санитайзеры, а также «не трогали все подряд».

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«Постарайтесь ограничить контакты детей с родственниками старше 60 лет. Это может быть опасно для пожилых», — добавил эксперт.

Глава Роспотребнадзора в конце сентября говорила, что носителями коронавируса являются около 2% российских школьников.

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В России последний месяц растет количество заболевших коронавирусной инфекцией. С начала эпидемии, по данным оперативного штаба, заболели свыше 1,24 млн человек. Из них умерли более 21,8 тыс. заболевших, выздоровели — свыше 995,2 тыс.

Как сообщал накануне столичный оперативный штаб, в Москве за сутки выявили 3,2 тыс. новых случаев заражения COVID-19, из них 13,5% приходится на детей.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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