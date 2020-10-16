Кравцов исключил полный перевод школьников на дистанционное обучение

Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Министерство просвещения не планирует переводить российские школы на режим дистанционного обучения. Об этом во время встречи с победителями международных олимпиад школьников заявил министр Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Никаких планов о переходе на дистанционное обучение быть не может», — сказал министр. Он также подчеркнул, что ничто не сможет заменить традиционную систему образования.

Ранее власти неоднократно говорили, что переводить школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется. Так, в Минпросвещения утверждали, что любая информация об этом является провокацией. В ведомстве пояснили, что слухи о переходе на удаленный формат обучения появились в некоторых СМИ, а также активно обсуждаются в родительских чатах.