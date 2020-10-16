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Пандемия коронавируса ,  
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Кравцов исключил полный перевод школьников на дистанционное обучение

Сергей Кравцов
Сергей Кравцов (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Министерство просвещения не планирует переводить российские школы на режим дистанционного обучения. Об этом во время встречи с победителями международных олимпиад школьников заявил министр Сергей Кравцов, сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

«Никаких планов о переходе на дистанционное обучение быть не может», — сказал министр. Он также подчеркнул, что ничто не сможет заменить традиционную систему образования.

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Ранее власти неоднократно говорили, что переводить школьников на постоянное дистанционное обучение не планируется. Так, в Минпросвещения утверждали, что любая информация об этом является провокацией. В ведомстве пояснили, что слухи о переходе на удаленный формат обучения появились в некоторых СМИ, а также активно обсуждаются в родительских чатах.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Из-за роста числа заражений коронавирусом мэр Москвы Сергей Собянин отправил школьников столицы на каникулы до 18 октября. 14 октября глава города заявил, что после этого в школы смогут вернуться только ученики первого—пятого классов. Дети, обучающиеся в 6–11 классах, будут заниматься дистанционно до 1 ноября. При этом мэр пояснил, что, если учитель заболеет, по желанию родителей учеников первого—пятого классов также можно будет перевести на дистанционное обучение.

По данным оперативного штаба, сейчас в России зафиксирован рост числа зараженных коронавирусом. За минувшие сутки в стране заболели СOVID-19 более 15 тыс. человек, что является рекордным ежесуточным показателем за все время пандемии. Всего в стране коронавирус обнаружили у 1,37 млн человек.

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