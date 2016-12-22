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«Зенит» попросил суд отпустить Кокорина из-под стражи
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«Зенит» попросил суд отпустить Кокорина из-под стражи
Хулиганство Кокорина и Мамаева, 13:04
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«Зенит» попросил суд отпустить Кокорина из-под стражи
ФК «Зенит» обратился в суд с просьбой изменить меру пресечения для футболиста Александра Кокорина, арестованного после избиения чиновника Минпромторга
Рассмотрение апелляции на арест Александра Кокорина (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

Футбольный клуб «Зенит» попросил суд изменить меру пресечения для футболиста Александра Кокорина. Об этом во время судебного заседания сообщила судья, передает «Интерфакс».

«В адрес Московского городского суда поступило письмо за подписью президента футбольного клуба «Зенит» Сергея Фурсенко с просьбой изменить меру пресечения», — сказала судья. По ее словам, клуб попросил изменить меру пресечения для Кокорина на несвязанную с содержанием под стражей.

По ее словам, клуб также представил суду характеристику на Кокорина, в которой говорится, что такое поведение для него не свойственно.

Судья отметила, что, согласно процессуальному кодексу, президент футбольного клуба не относится к числу тех, кто имеет право заявлять ходатайства. «Но мнение и характеристика будут учтены», — добавила судья.

О том, что в клубе рассчитывают на возвращение футболиста, заявил также главный тренер «Зенита» Сергей Семак. «Не рассчитывали, а рассчитываем [на возвращение Кокорина]», — сказал Семак, отвечая на вопрос, заданный журналистами во время пресс-конференции перед игрой «Зенита» с «Динамо».

Он также отметил, что «ошибки бывают у всех», и за них придется нести наказание, «в том числе и со стороны клуба». ​Семак выразил надежду, что наказание, которому подвергнется Кокорин, будет соразмерным его поступку.

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Суд арестовал нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и футболиста «Краснодара» Павла Мамаева 11 октября. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).

Обвинения футболистам были предъявлены после того, как они вместе с компанией других молодых людей совершили нападение на директора департамента Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина в кафе в центре Москвы, а также и избили водителя ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой.

Кокорин и Мамаев находятся в московском СИЗО «Бутырка». Они подали прошение об изменении наказания на домашний арест, однако Мамаеву суд в изменении меры пресечения отказал.

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Автор: Наталья Демченко.
Теги: «Зенит» , Александр Кокорин , Павел Мамаев
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