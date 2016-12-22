Мосгорсуд отказался освободить Мамаева из-под ареста

Мосгорсуд признал законным арест полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, обвиняемого в хулиганстве и побоях. Об этом сообщает «РИА Новости».

Адвокат спортсмена Игорь Бушман просил освободить его из-под стражи и избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, чтобы он мог тренироваться с одноклубниками. Он указал, что содержание под стражей может негативно сказаться на профессиональных качествах Мамаева, и попросил «сберечь для российского футбола талантливого игрока». Бушман также напомнил, что футболист является отцом двоих маленьких детей.

11 октября суд арестовал Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла после драки с чиновником Минпромторга и руководителем НАМИ. Против них возбуждены уголовные дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).

Мамаева и Кокорина 12 октября доставили в СИЗО №2 «Бутырка» и поместили в карантинные камеры. Их адвокат говорил, что настроение у футболистов нормальное. При этом Мамаев говорил, что «никому не пожелает здесь оказаться».

Позднее футболисты попросили изменить им меру пресечения на домашний арест.