«Никому не пожелаю здесь оказаться»: как содержат заключенных в «Бутырке»
Общество, 13:25
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«Никому не пожелаю здесь оказаться»: как содержат заключенных в «Бутырке»
11 октября футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин были арестованы до 8 декабря и помещены в карантин СИЗО «Бутырка». Позднее они будут помещены в обычные камеры. 14 октября Мамаев заявил, что «никому не пожелает здесь оказаться». Как выглядит СИЗО «Бутырка» — в фотогалерее РБК
Бутырский следственный изолятор — самый крупный в Москве: представляет собой два десятка трехэтажных корпусов
Здание тюрьмы было спроектировано еще в XVIII веке. Ему присвоен статус охраняемого государством памятника истории и архитектуры
В СИЗО 434 камеры, 101 из которых — общие. Еще 301 камера предназначена для размещения не более четырех заключенных. Кроме того, на территории СИЗО действуют 32 карцера
Несколько раз в год в СИЗО проходят дни открытых дверей для осужденных, отбывающих наказание в отряде хозобслуживания (отряд, сформированный из осужденных к лишению свободы в исправительной колонии общего режима, которые захотели остаться в СИЗО «Бутырка», чтобы работать), и их родственников. «Целью данного мероприятия является поддержание социально полезных связей с родственниками осужденных <...>, а также формирование положительного имиджа УФСИН России по г. Москве», — говорится на сайте учреждения
Телефонные звонки родственникам разрешаются осужденным из отряда хозяйственного обслуживания. Чтобы позвонить, необходимо купить телефонную карту в магазине СИЗО
В 2013 году тюрьму хотели перевести из исторического здания в Подмосковье, но инвестора для проекта строительства нового здания так и не нашлось
В тюрьме действуют православный Покровский храм, молельная комната для мусульман и класс по изучению ислама, музей, который находится в Пугачевской башне, где раньше находились камеры для политзаключенных, а также тренажерный зал. Находящийся в СИЗО Александр Кокорин 14 октября рассказал, что уже написал заявление, чтобы попасть в спортзал. Стоимость посещения зала в «Бутырке» — 400 руб. в час. Посещать тренажерный зал разрешено не более двух раз в неделю
C 1996 года в СИЗО «Бутырка» не содержат женщин (кроме психиатрического отделения больницы)
С 1992 года из СИЗО произошло семь побегов. Всех беглецов удалось задержать