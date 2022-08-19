Более половины врачей высказались за антиковидные ограничения

На фоне роста числа заражений коронавирусом большинство российских врачей — участников опроса в мобильном приложении «Справочник врача» поддержали бы возвращение антиковидных ограничений. Но более 40% медиков против таких мер

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Больше половины опрошенных в мобильном приложении «Справочник врача» медиков (56,6%) поддерживают идею возвращения санитарных и ограничительных мер, подобных тем, что вводились в условиях пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах. Результаты опроса есть у РБК.

Против введения ограничений выступили 43,4% опрошенных медиков. Среди главных причин негативного отношения врачей к ограничениям респонденты называли отсутствие ресурсов для их реального выполнения (43%), уменьшение зарплат не работавшим с COVID специалистам (17,4%), отсутствие доверия Минздраву и властям (16,1%) и недовольство «фактором принуждения» (12,1%).

В опросе, который проводился с 10 по 16 августа 2022 года, приняли участие 1627 врачей-специалистов. Всего в мобильном приложении «Справочник врача», принадлежащем компании «Медицинские информационные решения», зарегистрированы более 763 тыс. медицинских работников из 85 регионов России. Создатели поясняют, что в нем может зарегистрироваться и лицо без медицинского образования, но ему будут недоступны инструментарий врача, участие в исследованиях и т.д. Пользователь нарушит политику приложения, если укажет, что он врач, не будучи таковым. Доля таких участников минимальна и, по утверждению разработчиков, не сказывается на показателях репрезентативности.

При этом 84% опрошенных врачей заявили, что ранее соблюдали все вводимые ковидные ограничения, а 88,7% врачей рекомендовали соблюдать их своим пациентам. О том, что ограничения не соблюдали, заявили 4% опрошенных (иногда соблюдали 12%), не рекомендовали делать этого пациентам 2,7% (рекомендовали иногда соблюдать 8,6%).

В том, что ограничения могут улучшить эпидемиологическую ситуацию, уверены 56,5% медиков, не верят в это 24,4%. С тем, что принятые меры ранее помогли снизить количество заболевших, согласились 26,6% опрошенных. О том, что такие ограничения были бы эффективны только в случае, если бы их соблюдали все, заявили 68,8%. Бесполезными принимаемые ранее ограничения назвали 3,6%, а 1% заявил о том, что они лишь ухудшили ситуацию.

На вопрос о том, какие меры могут наиболее эффективно сдержать рост числа заражений коронавирусом, 50% назвали индивидуальную социальную изоляцию людей, 43,4% — обязательное ношение масок и перчаток, 31,8% — тотальный карантин по примеру Китая, 20,8% — доступ в общественные места только по QR-коду, 19,8% — принудительную вакцинацию всего населения, 11,3% — уголовную ответственность за нарушение масочного режима. Значительное количество опрошенных — 50% — высказалось за повышение вовлеченности медработников в борьбу с коронавирусом путем возвращения «ковидных надбавок» и выплат.

Побудить население соблюдать санитарные ограничения могут, по мнению 34,8% опрошенных, «улучшение имиджа российского врача», информирование об актуальной эпидемиологической обстановке и исследованиях «понятным языком» (31,8%).

Улучшить отношение врачей к антиковидным ограничениям могли бы «справедливая оплата труда всех специалистов», а не только работающих с COVID (37%), создание достаточного штата врачей первичного звена и количества стационаров (31%) и четкое научное обоснование ограничений на основании современных данных (22%).

В России в последние недели отмечается рост заболеваемости COVID-19, который глава Минздрава Михаил Мурашко назвал «очередным этапом» пандемии. 18 августа, второй день подряд, в стране фиксировался суточный прирост заразившихся на уровне в более чем 30 тыс. человек. Также в России снизился уровень коллективного иммунитета — при целевом показателе 80% сейчас он упал до 7,4%.

Говоря о росте заболеваемости, Мурашко призвал вновь вернуться к масочному режиму и повторно вакцинироваться. В некоторых регионах решили вернуть требование об обязательном ношении масок в общественных местах, первым это сделали в Бурятии. В ряде регионов, в том числе в Санкт-Петербурге и Республике Алтай, такая мера носит рекомендательный характер.

В Роспотребнадзоре заявили, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

В начале августа американский ученый-генетик Дмитрий Прусс сообщил РБК, что исследователи обнаружили в России новый вариант коронавируса: гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Новый штамм получил неофициальное название «русский дельтакрон», его опасность еще предстоит изучить. По данным Роспотребнадзора, в России по состоянию на 10 августа было выявлено шесть случаев этого варианта коронавируса.