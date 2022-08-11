Роспотребнадзор сообщил о выявлении шести случаев «русского дельтакрона»

О выявлении в России нового штамма COVID-19 ранее сообщил РБК. По данным Роспотребнадзора, все пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни кому не потребовалась

Фото: Андрей Любимов / РБК

В России по состоянию на 10 августа было выявлено шесть случаев нового варианта коронавируса, который представляет собой гибрид штаммов «омикрон» и «дельта». Об этом журналистам сообщили в Роспотребнадзоре, передает ТАСС.

О выявлении в России нового штамма с неофициальным называнием «русский делькатрон» сообщал РБК.

«По состоянию на 10.08.22 в базу VGARus загружено 6 геномных последовательностей, отнесенных к указанному варианту COVID-19. Сиквенсы датированы июлем и началом августа. Пять образцов для исследований взяты в Санкт-Петербурге, один — в Москве», — сообщили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что пациенты, у которых был выявлен гибридный вариант COVID-19, перенесли болезнь в легкой форме, госпитализация ни одному из них не потребовалась. «В настоящий момент нет оснований считать, что гибридный вариант приводит к более тяжелому течению болезни или обладает большей трансмиссивностью», — указали там.

Кроме этого, в Роспотребнадзоре отметили, что «недавние сообщения о выявлении гибридного штамма в России были даны со ссылкой на американского генетика». «Мы обратили внимание на неравнодушие американских ученых к эпидемиологической обстановке в России. Рекомендуем коллегам более пристально следить за происходящим у себя в стране, ведь ситуация по COVID-19 в США остается достаточно напряженной», — говорится в сообщении.

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Как пояснил РБК американский ученый-генетик Дмитрий Прусс, вирусы, сочетающие в себе фрагменты геномов «омикрона» и «дельты» — это большая редкость, поскольку штамм «дельта» практически исчез. «Однако именно такие необычные гибридные вирусы обнаружили в последних загрузках геномных данных из Петербурга. Первые из них появились в базах в начале июля, и были встречены с легким недоверием. Но к концу июля исследователи из Института гриппа имени Смородинцева нашли еще больше таких геномов. Перепроверили все, что могли, и пришли к уверенному выводу: это не ошибка, а действительно гибридный вирус», — рассказал ученый.

Ни в одной другой стране мира этот вид коронавируса пока не был выявлен, отмечает Прусс, поэтому, вероятнее всего, его родина — Россия. Тем не менее распространенность штамма пока невелика, по крайней мере в Петербурге, где проводил исследования Институт гриппа. «Опасен ли недавно открытый «русский дельтакрон», еще предстоит определить. Неизвестно, может ли он вытеснить другие штаммы. Неизвестно также, может ли он вызвать тяжелый ковид», — констатировал ученый.

Сообщения о появлении гибридов «дельты» и «омикрона» появлялись и раньше. В январе об обнаружении «дельтакрона» сообщали кипрские ученые. У него была одна генетическая основа с «дельтой» и одновременно были мутации, характерные для «омикрона». Однако выявлен этот гибрид был всего у 25 человек. В связи с этим возникли предположения, что «дельтакрон» был лабораторной ошибкой — результатом загрязнения образца вируса, взятого для секвенирования. Этой точки зрения придерживалась глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове. Не исключали такую возможность и российские вирусологи.

В России с июля растет количество случаев заражения COVID-19. За месяц заболеваемость выросла почти в четыре раза, а к 7 августа, когда число зараженных впервые с конца марта превысило 20 тыс., — почти в семь раз. 11 августа в России выявили 25 815 новых случаев COVID-19, что стало максимумом с 23 марта.



В Роспотребнадзоре при этом считают, что причин для возвращения коронавирусных ограничений в стране нет. Ведомство, однако, посоветовало пожилым людям и имеющим хронические заболевания носить маски в общественных местах.