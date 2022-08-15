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Гинцбург заявил, что назальная вакцина противостоит всем штаммам COVID-19

Гинцбург: назальная вакцина центра Гамалеи эффективна против всех штаммов COVID-19

Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, сообщил «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.

«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал он.

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Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцинуот коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 1 апреля. «Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — говорилось в сообщении.

Препарат формирует иммунитет на слизистой оболочке дыхательного тракта. У пациентов увеличиваются титры антител IgA в крови и носовой слизи и антител IgG, которые нейтрализуют вирус в крови. Также препарат вызывает клеточный иммунный ответ к коронавирусу, указывали в министерстве.

Назальную вакцину от COVID-19 разработал Центр им. Гамалеи, который также создал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V». Минздрав разрешил ее клинические испытания в октябре прошлого года, в них должны были принять участие 500 добровольцев до 31 декабря 2023 года.

Гинцбург рассказывал, что применять спрей нужно будет не чаще, чем раз в полгода. Человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не будет распространителем вируса, утверждал он.

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вакцинация от COVID-19 COVID-19 Александр Гинцбург Центр имени Гамалеи
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