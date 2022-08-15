Гинцбург заявил, что назальная вакцина противостоит всем штаммам COVID-19
Назальная вакцина против коронавирусной инфекции, разработанная специалистами НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов коронавируса, сообщил «РИА Новости» директор центра Александр Гинцбург.
«Имеющаяся сейчас и уже зарегистрированная назальная вакцина, мы видим, показывает высокую эффективность по защите от всех штаммов, образуя мукозальный иммунитет к возбудителю», — сказал он.
Минздрав зарегистрировал первую в мире назальную вакцинуот коронавируса «Гам-КОВИД-Вак» 1 апреля. «Вакцина так же, как и «Спутник V», состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и пятого типов и вводится при помощи специальной насадки-распылителя в носовую полость с интервалом три недели, то есть в режиме «прайм-буст», — говорилось в сообщении.
Препарат формирует иммунитет на слизистой оболочке дыхательного тракта. У пациентов увеличиваются титры антител IgA в крови и носовой слизи и антител IgG, которые нейтрализуют вирус в крови. Также препарат вызывает клеточный иммунный ответ к коронавирусу, указывали в министерстве.
Назальную вакцину от COVID-19 разработал Центр им. Гамалеи, который также создал первую в мире зарегистрированную вакцину от коронавируса «Спутник V». Минздрав разрешил ее клинические испытания в октябре прошлого года, в них должны были принять участие 500 добровольцев до 31 декабря 2023 года.
Гинцбург рассказывал, что применять спрей нужно будет не чаще, чем раз в полгода. Человек, дополнительно привитый назальной вакциной, не будет распространителем вируса, утверждал он.