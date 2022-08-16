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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Минздрава призвал россиян носить маски и ревакцинироваться

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Из-за роста заболеваемости коронавирусом следует вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Сейчас идет период подъема заболеваемости новой коронавирусной инфекцией, очередной этап, поэтому очень важно, чтобы сегодня мы все-таки соблюдали масочный режим в общественных местах и своевременно ревакцинировались», — сказал он.

В июле-августе в стране резко возросла заболеваемость коронавирусом: так, с начала к середине августа число заболевших в сутки увеличилось более чем в 2,5 раза. На пике количество новых случаев преодолело отметку 28 тыс. за сутки (до этого последний раз такое фиксировали в марте). По данным на 15 августа число зараженных немного снизилось, до 25 тыс.

Первый регион снова введет маски в общественных местах
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Фото:Зорикто Дагбаев / РИА Новости

На фоне подъема заболеваемости в регионах заговорили о возврате к масочному режиму. В Бурятии уже ввели обязательное ношение масок в транспорте и общественных местах. В Санкт-Петербурге и на Алтае использование масок носит рекомендательный характер, в Татарстане также призвали вернуться к масочному режиму в учреждениях.

Среди других рекомендаций — ревакцинация, в особенности тех, кто относится к группе риска (пожилые и страдающие хроническими заболеваниями). Коллективный иммунитет в стране к 12 августа упал до 7,4%.

Теги
пандемия COVID-19 коронавирус Михаил Мурашко
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