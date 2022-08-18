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Пандемия коронавируса ,  

В России выявили более 35 тыс. заболевших COVID

Второй день подряд число заболевших COVID-19 в России за сутки превышает 30 тыс. — на этот раз в стране зарегистрировали 35 809 случаев заражения. Лидирует по этом показателю по-прежнему Москва (9 тыс.)
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Впервые с марта суточное число заражений коронавирусом превысило 35 тыс., следует из данных оперативного штаба. За последние сутки выявили 35 809 заболевших.

В больницы попали 3273 человека, что на 3,3% больше, чем накануне. Выписаны за последние сутки более 21 тыс. человек. Умерли, по данным оперштаба, 62 человека.

Москва остается лидером по суточному приросту заболевших COVID-19, однако по сравнению с предыдущим днем число новых случаев заражения снизилось на 1,2 тыс. и составило 9080. На втором месте по этому показателю стоит Санкт-Петербург (3845), а в Подмосковье зафиксировали в 1,5 раза больше заразившихся коронавирусом, чем накануне, — 3053. Среди российских регионов более 1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом за сутки также зарегистрировали в Краснодарском крае.

Актуальные данные о коронавирусе в России и мире. Инфографики
Общество

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России более 30 тыс. наблюдается второй день подряд — накануне зафиксировали 33 106 новых случаев. Всплеск заболеваемости COVID-19 произошел спустя несколько дней после снятия антиковидных ограничений в России в начале июля. Также в стране снизился уровень коллективного иммунитета — при целевом показателе 80% сейчас он упал до 7,4%.

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко назвал рост заболеваемости «очередным этапом» пандемии и призвал вновь соблюдать масочный режим и повторно вакцинироваться. В некоторых регионах решили вернуть требование об обязательном ношении масок в общественных местах (например, в Бурятии), в других субъектах (Санкт-Петербург, Республика Алтай) мера пока носит рекомендательный характер. При этом глава Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что в регионе не планируют возвращать антиковидные ограничения, поскольку смертность от COVID остается низкой, а заболевания протекают в легкой форме.

В Роспотребнадзоре считают, что на федеральном уровне ситуация с заболеваемостью не критическая и вводить ограничения нет необходимости. Тем не менее ведомство рекомендовало носить маски в общественных местах в регионах, где уровень недельного показателя заболеваемости превышает 50 случаев на 100 тыс. населения.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России
Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
Данные по России i

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