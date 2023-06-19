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Минтранс допустил продление ВСМ Москва — Петербург до Минска

Глава Минтранса Савельев допустил продление проекта ВСМ Москва — Петербург до Минска
Инвесторы для российского участка ВСМ уже есть, сказал Савельев. Интерес к проекту ранее проявлял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. В РЖД говорили, что уже создают высокоскоростной поезд
Фото: Илья Галахов / Global Look Press
Фото: Илья Галахов / Global Look Press

Запланированный проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург могут на последующих этапах реализации продлить до Минска, заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

Он сообщил, что в рамках треугольника Москва — Санкт-Петербург — Минск власти пока обсуждали отрезок ВСМ между российскими городами, дискуссия в ближайшее время продолжится на уровне правительства. «У нас подавляющее большинство членов правительства за [строительство] ВСМ. А следующими темпами мы посмотрим вторую часть дороги на Минск», — сказал Савельев (цитата по ТАСС).

Министр указал, что инвесторы для строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург и создания подвижного состава уже есть. В рамках ПМЭФ-2023 совладелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов допускал инвестиции в ВСМ. «Потенциально наш ответ — да, мы готовы инвестировать в ВСМ. Вопрос условий», — говорил он. Глава РЖД Олег Белозеров в мае говорил, что перевозчик уже занимается созданием высокоскоростного поезда для магистрали. Его планируется представить в 2027 году.

Проект высокоскоростной ж/д магистрали между Москвой и Петербургом обсуждается более десяти лет. Как ожидается, после запуска время в пути между городами составит около двух с половиной часов.

В качестве альтернативы рассматривался вариант строительства железнодорожной ветки из столицы в Казань, но позже реализацию идеи отложили из-за высокой стоимости. Источники РБК утверждали, что в 2019 году проект ВСМ Москва — Казань не одобрил президент Владимир Путин и в правительстве вернулись к проработке строительства ВСМ из Москвы в Петербург.

В конце прошлого года в Минтрансе заявляли, что проект строительства ВСМ Москва — Санкт-Петербург находится «в активной стадии», а его стоимость оценивается в 1,7 трлн руб., причем в ведомстве назвали проект окупаемым и практически не требующим поддержки со стороны федерального бюджета.

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Основным концессионером главного участка магистрали может стать группа «Синара», писал «Коммерсантъ» в феврале. Изначально планировалось, что в проекте примет участие Siemens (у них с «Синарой» было в том числе совместное производство), но в мае прошлого года немецкая компания решила уйти из России.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
ВСМ Москва Санкт-Петербург Виталий Савельев Минтранс Минск Белоруссия
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