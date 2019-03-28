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Бизнес ,  
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Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва — Казань не смог заручиться одобрением Владимира Путина. Теперь в правительстве проработают возможность строительства ВСМ Москва — Петербург
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.

По словам одного из них, проект высокоскоростной железнодорожной магистрали «обсуждался, но решение о старте строительства принято не было». «Это пока не формализованное решение», — говорят три источника РБК.

Федеральный чиновник также утверждает, что решений по ВСМ еще не принято.

По словам двух источников, ожидается, что решение по перспективам ВСМ Москва — Казань будет формализовано и может быть объявлено 11 апреля.

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После этого в РЖД и профильных ведомствах детально обсудят возможность разработки и реализации проекта ВСМ Москва — Санкт-Петербург, отметил один из собеседников РБК.​

В ноябре 2018 года Путин выражал сомнение в необходимости строительства этой магистрали и поручил правительству еще раз обсудить проект ВСМ. В поручении Путина говорилось о плановой операционной безубыточности как об условии получения денег из федерального бюджета на магистраль.

В пресс-службе РЖД отказались от комментариев. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в четверг не ответил на запрос РБК. Представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт, отказался от комментариев. РБК отправил запрос в Минтранс.

Акимов поддерживал проект строительства первого этапа этой магистрали. 13 марта его доклад согласовал премьер-министр Дмитрий Медведев и направил документ Путину, сообщала газета «Ведомости». Стоимость первого участка ВСМ Москва — Казань оценивалась в 621,5 млрд руб. и была включена в магистральный план развития инфраструктуры.

Однозначной позиции в правительстве не было: Минфин последовательно выступал против ВСМ Москва — Казань. В министерстве считают, что заложенный в финансовой модели проекта средний пассажиропоток сильно завышен, и видят риски для бюджета из-за падения спроса на перевозки. Минфин предложил перебросить 200 млрд руб., предусмотренных на магистраль, на развитие авиации и Северного морского пути, рассказывал ранее РБК представитель ведомства. Сам глава Минфина Антон Силуанов также говорил, что скептически относится к проекту и не видит в нем экономического смысла.

Акимов в интервью РБК возражал, что проект окупаем. «В операционной модели проект точно безубыточен и не будет требовать субсидий. Все эксперты подтвердили, что модель летающая», — говорил он.

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Строительство высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Магистраль позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. С тех пор стоимость проекта РЖД ​выросла примерно с 1 трлн до 1,7 трлн руб. Предполагалось при этом, что государство выделит на ВСМ безвозвратный взнос в размере 700 млрд руб.

Еще одна магистраль

В правительстве обсуждается возможность строительства еще одной высокоскоростной магистрали — Москва — Санкт-Петербург. «Но эта инициатива не должна откладывать реализацию проекта Москва — Казань. Здесь мы готовы стартовать, а по линии Москва — Питер нет ни страницы готовых документов, даже ТЭО», — говорил РБК Акимов в феврале. Путин поручил доработать проект ВСМ Москва — Санкт-Петербург по итогам совещания на этой неделе, сообщил один из собеседников РБК.

ВСМ до Санкт-Петербурга положительно оценивало Минэкономразвития. Глава министерства Максим Орешкин заявлял, что эта магистраль покажет «гораздо большую эффективность», чем дорога до Казани.

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Ожидается, что магистраль Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург будет с остановками в малых городах между региональными центрами, а время пути из столицы до Петербурга составит 2,5 часа. Проект магистрали РЖД включили в свою программу организации скоростного и высокоскоростного железнодорожного сообщения в России, утвержденную в 2015 году. По планам госмонополии, строительство ВСМ Москва — Санкт-Петербург должно начаться в период с 2026 до 2030 года, а ее стоимость в ценах 2015 года оценивалась в 990 млрд руб.

В августе 2018 года стало известно, что эта дорога включена в план комплексного развития магистральной инфраструктуры до 2024 года от Минэкономразвития. Однако в итоговый план модернизации, подписанный правительством в феврале, ВСМ Москва — Санкт-Петербург не вошла.

Авторы: Петр Канаев, Мария Кокорева
При участии: Владимир Дергачев
Теги: РЖД, Владимир Путин, ВСМ
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