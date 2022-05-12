Siemens работала в России с 1852 года. В начале марта Siemens объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке бизнес-проектов на территории страны

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Компания Siemens объявила, что уйдет с российского рынка. Компания уже начала «процедуры по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».

«Siemens уйдет с российского рынка из-за войны на Украине», — поясняется в сообщении.

В начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Белоруссию. Financial Times со ссылкой на источник писало, что компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ» и что в Siemens оценивают последствия санкций, введенных против России после начала военных действий на Украине.

РЖД 22 марта сообщили, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением извне.

Siemens работала в России с 1852 года — тогда компания занималась прокладкой телеграфных линий. На Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата.

После начала военной операции на Украине о приостановке работы в России объявили многие компании. Среди них Nokia, Ericsson, General Electric и другие.