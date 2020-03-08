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Бизнес ,  
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Хуснуллин объяснил решение отложить проект ВСМ Москва — Казань

Работу над проектом магистрали между Москвой и Казанью приостановили из-за больших финансовых затрат, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Между городами построят новую автотрассу, отметил он
Марат Хуснуллин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили из-за высокой стоимости. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.ru».

По его словам, вопрос строительства магистрали имеет «большую финансовую емкость». Кроме того, пока не подтвержден пассажиропоток, добавил он.

При этом Хуснуллин отметил, что сейчас готовят градостроительную и проектную документацию по автомобильной дороге между городами. «Дорога будет обязательно», — пообещал он.

Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань
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Проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Согласно проекту, при его его реализации время пути между городами сократилось бы с 11,5 до 3,5 часа. Изначально стоимость проекта оценивали примерно в 1 трлн, но позднее она возросла до 1,7 трлн руб.

В марте прошлого года президент Владимир Путин не одобрил проект ВСМ между Москвой и Казанью. Тогда же глава государства поручил проработать проект высокоскоростной магистрали Москва—Петербург. При этом близкий к правительству собеседник РБК утверждал, что решение пока не формализовано, а окончательно вопрос не решен. Позднее пресс-секретарь президента подтвердил, что финального решения пока нет, и правительство рассматривает «разные варианты».

СМИ узнали о решении строить новую трассу из Москвы в Казань
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В ноябре 2019 года тогдашний глава правительства Дмитрий Медведев одобрил проект автотрассы Москва — Казань, который планировали начать в 2020 году. Согласно проекту, на первом этапе собирались проложить новые участки дороги протяженностью 145 км между Москвой и Владимиром. Общая протяженность дороги должна составить 794 км, а все работы завершится к 2027 году, говорил тогдашний вице-премьер Максим Акимов. В Минтрансе стоимость трассы оценивали в в 730 млрд руб.

Автор: Анастасия Батманова
Теги: ВСМ, Москва, ВСМ Москва — Казань
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