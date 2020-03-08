Работу над проектом магистрали между Москвой и Казанью приостановили из-за больших финансовых затрат, сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин. Между городами построят новую автотрассу, отметил он

Марат Хуснуллин (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Реализацию проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва — Казань отложили из-за высокой стоимости. Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», передает «Вести.ru».

По его словам, вопрос строительства магистрали имеет «большую финансовую емкость». Кроме того, пока не подтвержден пассажиропоток, добавил он.

При этом Хуснуллин отметил, что сейчас готовят градостроительную и проектную документацию по автомобильной дороге между городами. «Дорога будет обязательно», — пообещал он.

Проект высокоскоростной магистрали от Москвы до Казани длиной 800 км обсуждается с 2013 года. Согласно проекту, при его его реализации время пути между городами сократилось бы с 11,5 до 3,5 часа. Изначально стоимость проекта оценивали примерно в 1 трлн, но позднее она возросла до 1,7 трлн руб.