«Коммерсантъ» назвал возможную замену Siemens в проекте ВСМ в Петербург

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 17 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17 Курс доллара на 17 февраля
USD ЦБ: 74,21 (0) Инвестиции, 16 фев, 14:17
Курс биткоина впервые за полгода поднялся выше $25 тыс. Крипто, 09:42
КНДР пообещала «решительный ответ» на учения США и Южной Кореи Политика, 09:39
Курс доллара впервые с апреля превысил ₽75 Финансы, 09:37
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:31
Марочко заявил о наращивании сил ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 09:27
«Вашингтон» почтил память отца Овечкина перед началом матча НХЛ Спорт, 09:25
Инфляция в мире снижается. Почему ставки центробанков будут расти дальше Pro, 09:24
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
«Коммерсантъ» назвал возможную замену Siemens в проекте ВСМ в Петербург Бизнес, 09:24
Директор Института Рейгана назвал «ахиллесову пяту» США Политика, 09:23
Росреестр назвал округа Москвы — лидеры по спросу на новостройки в январе Недвижимость, 09:15
Власти Украины призвали жителей Артёмовска срочно эвакуироваться Политика, 09:14
72 простые итерации: как владельцу контролировать свой бизнес РБК и СберБизнес, 09:08
Курс доллара превысил ₽75 впервые почти за 10 месяцев Инвестиции, 09:02
Губернатор Севастополя сообщил о сбитом дроне и бытовом пожаре на корабле Политика, 08:59
Бизнес ,  
0 

«Коммерсантъ» назвал возможную замену Siemens в проекте ВСМ в Петербург

«Ъ»: «Синара» может стать концессионером части магистрали Москва-Петербург за ₽1,66 трлн
Под концессию планируется отдать самый протяженный участок пути, оцениваемый в 1,66 трлн руб. Прежде на роль концессионера рассматривали Siemens, но компания ушла из России
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 020,83 0% Купить
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Группа «Синара» может стать концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт Петербург, документы для подачки заявки в правительство уже готовы, пишет «Коммерсантъ».

Концессии подлежит основной участок пути Крюково—Обухово (624,2 км), стоимость строительства которого оценивается в 1,66 трлн руб.; входы в Москву и Санкт-Петербург будут строиться за счет инвестиционной программы РЖД и бюджетных средств.

РЖД вместе с «Синарой» прорабатывает модель взаимодействия участников концессии, которая будет отражать «распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств».

В РЖД и «Синаре» отказались от комментариев.

В роли концессионера «Синара» имеет несколько преимуществ, на счету группы высоколокализованная «Ласточка», успешный опыт трамвайной концессии в Таганроге, троллейбусной концессии в Челябинске, готовый к сертификации проект полностью российского скоростного пассажирского электропоезда, она также владеет крупным строительным и финансовым бизнесом, достаточным для реализации плана таких масштабов, заявил газете глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург согласовали летом 2021 года, путь должен сократить время в пути между городами до 2,5 часов. Тогда стоимость строительства Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. После того, как «Коммерсантъ» сообщил о возможном отказе властей от проекта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о поэтапном строительстве ВСМ: «Дорогу не откладываем совсем, разделяем [строительство] на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным».

Читайте на РБК Pro
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство
Как Франсуа Пино «украл» модный дом Gucci у своего друга-миллиардера
Как фирма с пятью сотрудниками лишила богатейшего человека Азии $40 млрд
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов

Сначала планировалось, что партнером при строительстве ВСМ станет немецкая Siemens, но в мае 2022 года компания решила уйти из бизнеса в России. У Siemens было совместное производство с «Синарой» — «Уральские локомотивы», собиравшее, среди прочего, «Ласточки». Как пишет издание, к 2028 году «Уральские локомотивы» планируют разработать поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч.

Стоимость строительства всей дороги оценивалась в ноябре 2022-го в 1,7 трлн руб., в Минтрансе заверяли, что бюджетного финансирования «практически не нужно будет». «Сейчас совместно со Сбербанком, РЖД, «Синарой» финансовая модель тоже рассмотрена — у нее хорошие показатели. Практически не требуется поддержки из федерального бюджета — окупаемый проект», — сказал тогда замминистра транспорта Валентин Иванов.

 

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
ВСМ Москва Санкт-Петербург «Синара»
Материалы по теме
Минтранс заявил о возможном запуске ВСМ в Петербург без денег из бюджета
Бизнес
Власти обсудят создание судоходной компании для магистрали «Север — Юг»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter