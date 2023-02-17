«Коммерсантъ» назвал возможную замену Siemens в проекте ВСМ в Петербург

Под концессию планируется отдать самый протяженный участок пути, оцениваемый в 1,66 трлн руб. Прежде на роль концессионера рассматривали Siemens, но компания ушла из России

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Группа «Синара» может стать концессионером основного участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт Петербург, документы для подачки заявки в правительство уже готовы, пишет «Коммерсантъ».

Концессии подлежит основной участок пути Крюково—Обухово (624,2 км), стоимость строительства которого оценивается в 1,66 трлн руб.; входы в Москву и Санкт-Петербург будут строиться за счет инвестиционной программы РЖД и бюджетных средств.

РЖД вместе с «Синарой» прорабатывает модель взаимодействия участников концессии, которая будет отражать «распределение финансовой нагрузки и возникающих обязательств».

В РЖД и «Синаре» отказались от комментариев.

В роли концессионера «Синара» имеет несколько преимуществ, на счету группы высоколокализованная «Ласточка», успешный опыт трамвайной концессии в Таганроге, троллейбусной концессии в Челябинске, готовый к сертификации проект полностью российского скоростного пассажирского электропоезда, она также владеет крупным строительным и финансовым бизнесом, достаточным для реализации плана таких масштабов, заявил газете глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Проект строительства высокоскоростной магистрали Москва-Петербург согласовали летом 2021 года, путь должен сократить время в пути между городами до 2,5 часов. Тогда стоимость строительства Минтранс оценивал в 1,7 трлн руб. После того, как «Коммерсантъ» сообщил о возможном отказе властей от проекта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил о поэтапном строительстве ВСМ: «Дорогу не откладываем совсем, разделяем [строительство] на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным».

Сначала планировалось, что партнером при строительстве ВСМ станет немецкая Siemens, но в мае 2022 года компания решила уйти из бизнеса в России. У Siemens было совместное производство с «Синарой» — «Уральские локомотивы», собиравшее, среди прочего, «Ласточки». Как пишет издание, к 2028 году «Уральские локомотивы» планируют разработать поезд, способный развивать скорость до 400 км/ч.

Стоимость строительства всей дороги оценивалась в ноябре 2022-го в 1,7 трлн руб., в Минтрансе заверяли, что бюджетного финансирования «практически не нужно будет». «Сейчас совместно со Сбербанком, РЖД, «Синарой» финансовая модель тоже рассмотрена — у нее хорошие показатели. Практически не требуется поддержки из федерального бюджета — окупаемый проект», — сказал тогда замминистра транспорта Валентин Иванов.



