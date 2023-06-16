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Мордашов призвал не повышать налоги в России

Мордашов: нам надо договориться, что повышения налогов не будет
Бизнесмен Алексей Мордашов заявил, что налоговая база в России должна увеличиваться за счет роста экономики, а не «закручивания гаек». Он призвал не повышать налоги в России и сделать для бизнеса понятные «правила игры».
«Северсталь» CHMF ₽1 066 -1,08% Купить
Алексей Мордашов
Алексей Мордашов (Фото: Игорь Акимов / Росконгресс)

Крупнейший совладелец и председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов 16 июня во время бизнес-завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) призвал власти не повышать налоги. «Низкий уровень налогов всегда был очень мощным стимулом экономического роста. Давайте сохраним этот стимул», — сказал он.

Мордашов отметил, что бизнес должен понимать, в каких условиях ему предстоит работать. «Во-первых, нам нужны правила игры. Перспективы роста собираемости налогов не в том, чтобы гайки закручивать, а чтобы налоговая база росла за счет роста экономики. Для этого нужны понятные и предсказуемые правила игры», — подчеркнул бизнесмен.

До этого глава Сбербанка Герман Греф сделал вывод из слов предыдущих выступающих, что роста налогов в России не избежать: «Мы обсудили с вами расходную базу бюджета, очевидно, она будет расти. [...] Из чего бизнес делает вывод о том, что, вероятнее всего, с нового года мы увидим повышение налоговой нагрузки». Но другие выступающие отмечали, что рост налогов имеет оборотную сторону. «Что касается повышения налогов, здесь тоже надо понимать, что это будет контрпродуктивно. Нам же задачу нужно решать не в течение одного года, а на длительную перспективу, — сказал помощник президента Максим Орешкин. — Если корову зарезать сразу, конечно, сыт ты будешь, но через год голод тебя настигнет. В этом главная проблема. Поэтому надо заниматься сложными вещами». «Хорошо, что вы это понимаете. Тогда нам надо договориться, что его (повышения налогов. — РБК) не будет», — прокомментировал Мордашов.

России нужно будет инвестировать в «то, что мы потеряли из-за сегодняшнего кризиса», напомнил владелец «Северстали». И здесь особенно важно «в ближайшие года два-три заместить тот софт, доступ к которому мы потеряли. Иначе мы остановимся к черту через года три, по нашим оценкам», — сказал он. Бизнесмен призвал действовать через механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) в тех сферах, где «есть риски в критических элементах нашей инфраструктуры».

Отвечая на вопрос Грефа об интересе инвестировать в строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт Петербург, о которой до Мордашова говорил глава РЖД Олег Белозеров, бизнесмен сказал: «Я же инвестор. Все зависит от условий. Потенциально наш ответ — да, мы готовы инвестировать в ВСМ. Вопрос условий».

Как власти повышали налоги для металлургов

С 1 августа до конца 2021 года власти ввели временные пошлины на экспорт черных и цветных металлов из-за сверхдоходов металлургов, которые, по словам первого вице-премьера Андрея Белоусова «нахлобучили» государство. Через эти экспортные пошлины планировалось изъять у металлургов около 160 млрд руб.: около 110–115 млрд руб. у экспортеров черных металлов и еще 50 млрд руб. у поставщиков цветных. Средства должны были пойти на компенсацию роста цен для госстроек.

С начала 2022 года вместо пошлин была установлена ставка на добычу полезных ископаемых на железную руду в размере 4,8% и ставки акциза на жидкую сталь в размере 2,7%.

В этом году власти решили ввести новый налог на сверхдоходы российских экспортеров (не только металлургов), который в общей сложности составит около 300 млрд руб. Размер налога будет определяться как 10% от суммы превышения прибыли за 2021–2022 годы над аналогичным показателем за 2018–2019 годы. Если компании перечислят обеспечительный платеж с 1 октября по 30 ноября 2023 года, налог будет снижен в два раза до эффективной ставки 5%. Инициаторами этого налога были сами предприниматели, а не чиновники, заявил Белоусов в интервью РБК 13 июня. По его словам, представители бизнеса предпочли разовый взнос в бюджет повышению налоговых ставок. «Я вам открою большую тайну: идея этого налога, про 300 млрд руб., принадлежит бизнесу, а не государству <…>. Они же [бизнесмены] умные и информированные. Они понимают, что у них колоссальные сверхдоходы за 2021 и 2022 годы. Гигантские просто. Больше, чем у бюджета. Они говорят: «Ребят, чем нам налоги повышать, давайте мы лучше скинемся и заплатим», — сказал чиновник.

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Алексей Мордашов Северсталь налоги
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