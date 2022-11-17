Минтранс: реализация проекта строительства ВСМ из Москвы в Петербург начнется в 2023 году

Минтранс заявил о возможном запуске ВСМ в Петербург без денег из бюджета

Реализация проекта высокоскоростной магистрали из Москвы в Петербург стоимостью 1,7 трлн руб. может начаться уже в следующем году, утверждает замглавы Минтранса. По его словам, в реализации проекта участвуют РЖД, «Синара» и «Сбер»

Проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург находится «в активной стадии», заявил РБК замминистра транспорта Валентин Иванов в кулуарах Транспортной недели.

По его словам, стоимость строительства дороги оценивается в 1,7 трлн руб., причем бюджетного финансирования «практически не нужно будет». «Сейчас совместно со Сбербанком, РЖД, «Синарой» финансовая модель тоже рассмотрена — у нее хорошие показатели. Практически не требуется поддержки из федерального бюджета — окупаемый проект», — сказал он.

РБК направил запросы в пресс-службы РЖД, Сбербанка и группы «Синара».

Замминистра надеется, что все необходимые решения будут приняты в ближайшее время, чтобы в 2023 году началась реализация проекта. «Начало — это заключение концессионного соглашения, в которое будут входить все стадии. Это значит проектирование, строительство и т.д.», — пояснил он. В рамках той модели, которая сейчас рассматривается, движение по ВСМ должно начаться в 2028 году. Инвестиции в проект планируется окупить за счет пассажиропотока, добавил чиновник.

План строительства ВСМ из Москва в Санкт-Петербург был согласован в августе 2021 года. Магистраль должна сократить время в пути между Москвой и Петербургом до 2,5 часов. Тогда стоимость проекта в Минтрансе также оценивали в 1,7 трлн руб. После того как через несколько месяцев «Коммерсант» написал о возможном отказе от проекта, вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что строительство ВСМ будет вестись поэтапно. «Дорогу не откладываем совсем, разделяем [строительство] на этапы и делаем сейчас то, что является первоочередным», — пояснил он.

Летом 2021 года в РЖД заявляли, что планируют реализовать проект по созданию высокоскоростного пассажирского поезда, способного развивать скорость до 400 км/ч, совместно с компанией «Синара — Транспортные машины» (СТМ). СТМ входит в группу компаний «Синара» и объединяет 11 предприятий, занятых разработкой и сервисным обслуживанием железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Компания, в частности, выпускает скоростные поезда «Ласточка» на заводе «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. На сети РЖД сейчас курсируют около 1200–1300 вагонов «Ласточек» 28 различных модификаций.

Обслуживанием и ремонтом «Ласточек» ранее занималась в России «дочка» Siemens «Сименс Мобильность». Она же производила и обслуживала скоростные поезда «Сапсан», курсирующие между Москвой, Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом. После ухода Siemens из России техобслуживание и ремонт «Ласточек» и «Сапсанов» взяли на себя РЖД.