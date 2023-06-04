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РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком

Гендиректор РЖД Белозеров предложил сделать вагоны со стеклянным потолком
В РЖД поставили задачу перед вагоностроителями — сделать специальные туристические вагоны. Гендиректор компании Олег Белозеров предложил сделать вагон со стеклянным потолком
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 002,24 -0,15% Купить
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Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

РЖД заказали у вагоностроителей специальные туристические вагоны, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на телеканале «Культура».

«Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический», — сказал он. «Почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?» — предложил Белозеров.

Гендиректор РЖД также выразил надежду о скором принятии законопроекта, который поспособствует развитию железнодорожного туризма.

В марте в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Законопроектом предусматривается определение понятий «железнодорожный туристский поезд» и «железнодорожный туристский маршрут».

«Законопроект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристско-экскурсионных поездов, а также учитывает зарубежный опыт организации перевозок пассажиров туристскими поездами», — говорится в пояснительной записке.

В 2020 году генеральный директор «Трансмашхолдинга», производителя подвижного состава для рельсового транспорта, Кирилл Липа говорил, что производство в России туристических поездов с панорамными окнами и крышей технически выполнимо. «Безусловно, если спросить меня, я был бы активным сторонником такого решения. Технически это точно исполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок, в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность», — говорил он.

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