РЖД решили сделать вагоны со стеклянным потолком

В РЖД поставили задачу перед вагоностроителями — сделать специальные туристические вагоны. Гендиректор компании Олег Белозеров предложил сделать вагон со стеклянным потолком

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

РЖД заказали у вагоностроителей специальные туристические вагоны, сообщил генеральный директор компании Олег Белозеров в эфире программы «Картина мира с Михаилом Ковальчуком» на телеканале «Культура».

«Мы поставили задачу вагоностроителям сделать вагон туристический», — сказал он. «Почему бы сверху не сделать стеклянный потолок?» — предложил Белозеров.

Гендиректор РЖД также выразил надежду о скором принятии законопроекта, который поспособствует развитию железнодорожного туризма.

В марте в Госдуму внесли законопроект о внесении изменений в федеральный закон «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» и в федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации». Законопроектом предусматривается определение понятий «железнодорожный туристский поезд» и «железнодорожный туристский маршрут».

«Законопроект разработан с учетом исторического опыта организации в СССР туристско-экскурсионных поездов, а также учитывает зарубежный опыт организации перевозок пассажиров туристскими поездами», — говорится в пояснительной записке.

В 2020 году генеральный директор «Трансмашхолдинга», производителя подвижного состава для рельсового транспорта, Кирилл Липа говорил, что производство в России туристических поездов с панорамными окнами и крышей технически выполнимо. «Безусловно, если спросить меня, я был бы активным сторонником такого решения. Технически это точно исполнимая вещь. Вопрос в организации такого рода перевозок, в пассажирах, которые бы выражали такую заинтересованность», — говорил он.