Имя Серебренникова убрали с сайта МХТ им. Чехова

МХТ им. Чехова убрал имя Серебренникова с программки спектакля «Лес» и с сайта

Имя Кирилла Серебренникова заменили на слово «режиссер» в программке спектакля «Лес» и на сайте театра. В октябре с театральных афиш в Москве и Петербурге убрали Бориса Акунина

Кирилл Серебренников (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Имя режиссера Кирилла Серебренникова убрали из раздела «авторы спектаклей» на сайте МХТ им. А.П. Чехова. По ссылке, в названии которой есть его фамилия, теперь открывается пустая страница, но осталась биография режиссера в разделе «персоналии».

В своем телеграм-канале Серебренников сообщил, что его имя убрали и из театральной программы спектакля «Лес», заменив его на слово «режиссер». «Спектакль «Лес» уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р», — написал он, выразив уверенность в том, что когда-нибудь все узнают фамилию чиновника, давшего распоряжение не упоминать его имя.

На странице сайта МХТ, посвященной «Лесу», Серебренников также не упоминается, но его имя указано, например, в разделе постановки «Зойкина квартира», снятой с репертуара.

В пресс-службе МХТ им. Чехова отказались от комментариев.

Серебренников в конце марта уехал из России. Тогда же Хамовнический суд Москвы снял с режиссера судимость по делу «Седьмой студии», по которому он в 2020 году получил три года условно. Художественным руководителем «Гоголь-центра» (эту должность ранее занимал Серебренников) назначили Антона Яковлева.

В конце октября Росcийский академический молодежный театр в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге убрали имя писателя Бориса Акунина с афиш спектаклей по его произведениям. Акунин несколько лет назад переехал в Великобританию, он неоднократно выступал против боевых действий на Украине. В Минкультуры сочли закономерным удаление с афиш имен тех, кто «отказался от России, публично выступил против ее богатой культуры». В Кремле при этом заявляют, что в стране нет общей тенденции по отмене тех или иных писателей, «ее и быть не может».