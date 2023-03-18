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Серебренников назвал шизофренией отмену его балета в Большом театре

Серебренников об отмене его постановки в Большом театре: шизофрения, как и было сказано
Балет постановки Серебренникова «Герой нашего времени» исчез из афиши Большого театра без объяснения причин, вместо него будет показан балет «Мастер и Маргарита»
Кирилл Серебренников
Кирилл Серебренников (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Режиссер Кирилл Серебренников назвал шизофренией пропажу балета «Герой нашего времени» с афиши Большого театра. Об этом он написал в телеграм-канале.

Ранее в телеграм-канале театра появилось сообщение, что 5, 6 и 7 мая вместо объявленных ранее представлений балета «Герой нашего времени» будут показаны представления балета «Мастер и Маргарита».

«Шизофрения, как и было сказано», — ответил на это сообщение Серебренников.

Это отсылка к произведению Михаила Булгагова «Мастер и Маргарита», где глава 6 называется «Шизофрения, как и было сказано».

В пресс-службе Большого театра от комментариев отказались.

«Герой нашего времени» — балет постановки Серебренникова, который он срежиссировал к 200-летию писателя Михаила Лермонтова в 2015 году. В 2016 году «Герой нашего времени» получил три «Золотые маски» — за лучший балет, работу художника по свету в музыкальном театре и работу композитора.

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Балет исчез из репертуара Большого театра весной 2022 года. Вскоре из афиши пропал другой балет Серебренникова — «Нуреев». Официальных комментариев на этот счет тогда не последовало. 14 марта театр вернул в программу постановку «Герой нашего времени», однако имя автора на афише отсутствовало.

После начала военной операции на территории Украины Серебренников уехал из России и публично осудил действия российских властей. Его постановки в стране стали отменять, а его имя убирать из афиш театров. В Минкультуры сочли закономерным удаление с афиш имен тех, кто «отказался от России, публично выступил против ее богатой культуры». В Кремле при этом заявляют, что в стране нет общей тенденции по отмене тех или иных писателей, «ее и быть не может».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев, Ольга Ваганова Ольга Ваганова
балет Большой театр Кирилл Серебренников отмена
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Сумма
Срок
Ваш доход
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Ставка
0%
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