В России утвердили критерии определения «ЛГБТ-пропаганды»

Минюст зарегистрировал приказ Роскомнадзора о критериях «пропаганды ЛГБТ», на основе которых сайты могут заблокировать. Он ступит в силу с сентября. Эксперты отмечают размытость формулировок ведомства

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Приказ Роскомнадзора с критериями пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в интернете прошел процедуру утверждения в Минюсте. Документ был опубликован на портале правовой информации 16 апреля, внимание на него обратили «Ведомости».

Приказ вступит в силу 1 сентября и будет действовать шесть лет. Согласно документу, сайты попадут в реестр запрещенных, если содержащаяся там информация:

направлена на то, чтобы убедить человека в допустимости и привлекательности сексуальной связи с несовершеннолетними;

убеждает в привлекательности нетрадиционных сексуальных отношений, вызывает к ним интерес и обосновывает их преимущество над традиционными;

создает «искаженное представление о социальной равноценности» традиционных и нетрадиционных отношений;

направлена на то, чтобы сформировать положительное отношение к смене пола.

«Ведомости» отмечают, что критерии не будут применять к художественным произведениям, где описаны или изображены «оправданные сюжетом» отношения между несовершеннолетними, а также несовершеннолетними и взрослыми. Это допустимо только в том случае, если в них не будет присутствовать изображение ребенка, который совершает сексуальные действия.

Опрошенные «Ведомостями» эксперты отмечают размытость формулировок в приказе и допускают, что ограничить доступ к сайту можно будет «с учетом представлений конкретного должностного лица государственного органа». По мнению управляющего партнера Коллегии медиаюристов Федора Кравченко, документ содержит оценочные категории; кроме того, приказ не раскрывает понятие «пропаганды», обращает он внимание.

О подготовке приказа РКН газета сообщала в январе. По данным издания. ведомство подготовило список фильмов и сериалов, которые относятся к пропаганде ЛГБТ, и разослало видеосервисам. В перечень вошли фильмы «Горбатая гора» (присутствовал в библиотеке видеосервиса «Иви»), «Назови меня своим именем» («Кинопоиск», «Триколор Кино и ТВ», Kion, Wink), а также сериалы «Сексуальная жизнь студенток» («Амедиатека») и «Будет больно» («Кинопоиск»). Они уже не доступны на сайте видеосервисов.



Закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста был принят в России в декабре (ранее в законодательстве была запрещена только ЛГБТ-пропаганда среди тех, кому не исполнилось 18 лет). Теперь она полностью запрещена в социальных сетях, СМИ, кино, рекламе. В середине апреля Роскомнадзор сообщил, что выявил у онлайн-кинотеатров первые нарушения новых норм, в отношении двух аудиовизуальных сервисов — Movix и Peers.TV — уже составлены административные протоколы. В Peers.TV заявили, что сервис устранил нарушения и «спорные материалы» еще до обращения Роскомнадзора.