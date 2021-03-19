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Пандемия коронавируса ,  
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Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе
Фото: Petr David Josek / AP
Фото: Petr David Josek / AP

В Европе наступила третья волна пандемии коронавируса, объявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, трансляция выложена в Twitter ЕК.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала она. Спинант предупредила, что это затронет экономику Евросоюза.

По ее словам, в Брюсселе считают необходимым ускорить вакцинацию населения: надо привить минимум 70% взрослого населения ЕС.

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Фото:Alessia Pierdomenico / Bloomberg

Ранее 19 марта о начале третьей волны заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер: «Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас». Он отметил, что рост числа инфицированных в странах ЕС вызывает беспокойство. В свою очередь, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан указал, что «в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну».

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре предупредили, что третья волна коронавируса в странах Европы может начаться в первые месяцы 2021 года. По словам спецпосланника организации по COVID-19 Дэвида Набарро, риск третьей волны возник из-за недостаточной реакции на пандемию: странам ЕС не удалось построить необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом в летние месяцы 2020-го, после окончания первой волны, считает Набарро. Вторая волна пандемии пришлась на осень.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в Европе после шести-семи недель, в течение которых число новых случаев инфицирования снижалось, снова растет количество заболевших: «Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее».

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Фото:Ciro De Luca / Reuters

С начала года власти ЕС планировали начать массовую кампанию по вакцинации от коронавируса, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни. Однако полноценной реализации программы помешала нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз. Помимо этого лидеры разных стран указывали на неравномерное распределение вакцин, об этом, в частности, говорил канцлер Австрии Себастьян Курц.

Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и AstraZeneca. В начале марта некоторые страны ЕС отказались от последнего препарата на фоне сообщений о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Однако после заключения европейского регулятора о том, что препарат не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а его преимущества в борьбе с коронавирусом перевешивают риск побочных эффектов, они начали возобновлять использование вакцины от AstraZeneca.

Автор
Наталия Анисимова
коронавирус Еврокомиссия COVID-19
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