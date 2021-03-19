Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

В Брюсселе заявили о необходимости ускорить вакцинацию населения, чтобы противостоять распространению заболевания. ВОЗ еще в ноябре предупреждала о риске третьей волны пандемии в Европе

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В Европе наступила третья волна пандемии коронавируса, объявила на брифинге официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, трансляция выложена в Twitter ЕК.

«Мы видим третью волну, которая наступает постепенно или даже быстро в различных странах ЕС», — сказала она. Спинант предупредила, что это затронет экономику Евросоюза.

По ее словам, в Брюсселе считают необходимым ускорить вакцинацию населения: надо привить минимум 70% взрослого населения ЕС.

Ранее 19 марта о начале третьей волны заявил глава Минздрава Австрии Рудольф Аншобер: «Да, вся Европа сейчас находится в третьей волне, включая нас». Он отметил, что рост числа инфицированных в странах ЕС вызывает беспокойство. В свою очередь, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан указал, что «в Европе еще недостаточно вакцины, чтобы остановить третью волну».