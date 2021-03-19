Еврокомиссия объявила о начале третьей волны коронавируса в Европе

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ноябре предупредили, что третья волна коронавируса в странах Европы может начаться в первые месяцы 2021 года. По словам спецпосланника организации по COVID-19 Дэвида Набарро, риск третьей волны возник из-за недостаточной реакции на пандемию: странам ЕС не удалось построить необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом в летние месяцы 2020-го, после окончания первой волны, считает Набарро. Вторая волна пандемии пришлась на осень.
Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что в Европе после шести-семи недель, в течение которых число новых случаев инфицирования снижалось, снова растет количество заболевших: «Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее».
С начала года власти ЕС планировали начать массовую кампанию по вакцинации от коронавируса, которая, как предполагалось, позволила бы постепенно вернуться к нормальной жизни. Однако полноценной реализации программы помешала нехватка вакцины — по разным причинам фармкомпании не смогли поставить нужное число доз. Помимо этого лидеры разных стран указывали на неравномерное распределение вакцин, об этом, в частности, говорил канцлер Австрии Себастьян Курц.
Сейчас в Евросоюзе зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: разработки компаний Pfizer/BioNTech, Moderna, Janssen (принадлежит корпорации Johnson & Johnson) и AstraZeneca. В начале марта некоторые страны ЕС отказались от последнего препарата на фоне сообщений о тромбозе и эмболии у некоторых пациентов и нескольких случаях смерти. Однако после заключения европейского регулятора о том, что препарат не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а его преимущества в борьбе с коронавирусом перевешивают риск побочных эффектов, они начали возобновлять использование вакцины от AstraZeneca.