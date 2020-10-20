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Вторая волна пандемии сбивает ЕС с ног
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Газета
Вторая волна пандемии сбивает ЕС с ног
Газета № 074 (3241) (2010) Политика,
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Вторая волна пандемии сбивает ЕС с ног

Аналитики Barclays допустили W-сценарий движения мировой экономики
В случае новых локдаунов из-за пандемии COVID-19 восстановительный рост мировой экономики может быть отложен до следующего года, допускают аналитики банка Barclays. С наибольшими рисками из-за вируса сталкивается Европа
Фото: Vit Simanek / CTK / ТАСС
Фото: Vit Simanek / CTK / ТАСС

Из-за второй волны пандемии коронавируса COVID-19 траектория глобальной экономики может пойти по W-образному сценарию, когда за начавшимся восстановлением последует новая рецессия, допустили аналитики банка Barclays.

«Мы усматриваем растущие риски того, что ожидавшееся в четвертом квартале 2020 года восстановление может быть отложено, если принятые в последнее время ограничительные меры окажутся недостаточными и темпы госпитализации пациентов с COVID-19 вернутся на уровни, наблюдавшиеся ранее в этом году», — отмечается в аналитической записке банка (есть у РБК).

Как отметили эксперты, хотя смертность от коронавируса снизилась, у государств все еще может не хватить эффективных мер для сдерживания коэффициента заражений (число людей, которых заражает один инфицированный) на низком уровне. «Материализация этих рисков [роста заболеваемости] может создать условия для W-образного сценария восстановления экономики, при котором введение жестких локдаунов может вновь замедлить экономическую активность до уровня второго квартала этого года», — резюмируют аналитики.

Согласно базовому прогнозу Barclays, по итогам 2020 года глобальная экономика в реальном выражении упадет на 3,6% в отношении к предыдущему году, а в 2021 году вырастет на 5%. Прогнозируется, что, если вторая волна пандемии не накроет планету с новой силой, в четвертом квартале рост глобального ВВП в реальном выражении составит 9,7% относительно предыдущего квартала.

ЕС — в эпицентре пандемии

Как отмечают аналитики, наибольшему риску из-за пандемии COVID-19 по-прежнему подвержены западные страны. В частности, рост числа инфицированных коронавирусом COVID-19 наблюдается в Европе. «Хотя национальные локдауны пока удается предотвратить, ограничения на уровне регионов предполагают негативные экономические последствия», — утверждается в докладе.

Согласно прогнозам Barclays, ВВП еврозоны сократится на 6,9% по итогам этого года и вырастет на 4,7% в следующем году. Это более позитивный прогноз, чем тот, который приводится в последнем докладе Международного валютного фонда (МВФ), из которого следует, что ВВП еврозоны упадет на 8,3% в 2020 году и вырастет на 4,7% в 2021 году. Учитывая резкое число заболевших в странах еврозоны, не исключено, что прогнозы Barclays окажутся слишком оптимистичными, признают его аналитики.

Ограничения из-за COVID-19 могут замедлить экономическую активность в Европе, а также негативно отразиться на занятости и на реальных доходах населения, утверждают в Barclays. Индекс деловой активности ЕС, включающий в себя показатели в сферах промышленности и услуг, в октябре упал до 49,2 пункта. Если индекс выше 50 пунктов, это означает рост активности, ниже — замедление.

Из-за роста заболеваемости в городах Франции ввели комендантский час, власти в отдельных регионах ограничили численность собраний в публичных местах. Запреты введены в регионах Великобритании и других европейских странах. В Бельгии допустили введение карантина на национальном уровне из-за угрозы «цунами новых заражений».

В этом контексте Евросоюзу необходимо предпринять более решительные действия для поддержки экономики, отмечается в докладе Barclays. Во-первых, Европейский центральный банк (ЕЦБ) должен оказать более значимую поддержку европейской экономике, в том числе путем покупки активов. Отсутствие поддержки банка может привести к дальнейшему снижению экономической активности и дефляции.

Во-вторых, ЕС должен принять новый пакет помощи стоимостью €750 млрд, заложенный Еврокомиссией в бюджет объединения на следующую семилетку (2021–2027). Бюджет не удается утвердить из-за оппозиции Европарламента, который требует включения в бюджет дополнительных средств. В понедельник, 19 октября, председатель Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что ЕС стоит задуматься о том, чтобы создать возможность для блока занимать средства на финансовых рынках под общую ответственность на безвременной основе.

В Германии число зараженных в расчете на 10 тыс. населения за последнюю неделю составило 37,1 человека — на 68,7% больше, чем в предыдущие семь дней, отмечают аналитики Barclays. На конец прошлой недели доля положительных результатов тестов на COVID-19 составила 1,4% — это на 0,3 процентного пункта выше, чем неделей ранее. Каждую неделю в Германии проводится 1320 тестов в пересчете на 10 тыс. населения.

Во Франции число зараженных в расчете на 10 тыс. населения за последнюю неделю составляет 192 человека (на 39,5% больше, чем неделей ранее), в Италии — 64,3 (рост на 103,7%), в Испании — 130,5 человека (спад на 6,4%), в Нидерландах — 269,1 человека (рост на 58,4%), в Бельгии — 333 человека (увеличение на 81%). По состоянию на 19 октября в ЕС и Британии выявлено более 4,5 млн случаев заражения COVID-19, умерли более 200 тыс. человек.

Прогнозы по США и Азии

Рост заражений продолжается и в США, где выявлено свыше 8 млн заражений. За последнюю неделю в Штатах было выявлено в среднем 162 новых случаев заражений на 1 млн населения в день. При этом конгресс США не смог одобрить новую программу экономической помощи гражданам из-за политических противоречий, что создает дополнительную неопределенность для будущего американской экономики. В четвертом квартале 2020 года экономика США вырастет на 2,5% в реальном выражении — на 1,4 п.п. слабее, чем еврозона, прогнозируют в Barclays.

Рост азиатских экономик остается уверенным. Рост ВВП Японии в реальном выражении по итогам четвертого квартала 2020 года составит 5,7%, Китая — 9,5%, следует из прогнозов Barclays. Банк прогнозирует, что Китаю удастся продемонстрировать реальный рост ВВП по итогам 2020 года — он составит 2,3% по сравнению с предыдущим годом.

Автор: Евгений Пудовкин.
Теги: Евросоюз , COVID-19 , бюджет , экономика
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