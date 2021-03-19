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Страны Европы решили вернуться к вакцинации AstraZeneca. Главное

Большинство государств решили отказаться от временного запрета на вакцинацию. Исключением стали страны Скандинавии
Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg
Фото: Alessia Pierdomenico / Bloomberg

После заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о безопасности и эффективности препарата от англо-шведской компании AstraZeneca европейские страны одна за другой стали объявлять о возобновлении вакцинации.

  • Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о том, что у его страны нет никаких оснований отказываться от применения препарата от AstraZeneca. По его словам, сделать себе прививку намерен в том числе и премьер-министр Жан Кастекс.
  • О намерении возобновить применение препарата от AstraZeneca объявили Италия и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан в пятницу намерены встретиться c региональными руководителями, чтобы обсудить с ними ускорение темпов вакцинации. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его правительство намерено в ближайшее время добиться вакцинации как можно большего количества граждан.

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  • Власти Словении также решили возобновить применение вакцины. О готовности уже в пятницу сделать прививку объявили президент страны Борту Пахор, премьер-министр Янез Янша и спикер парламента Игор Зорчич.
  • Нидерланды возобновят вакцинации препаратом от AstraZeneca на следующей неделе. Местный исследовательский центр Lareb накануне сообщил, что не обнаружил связь вакцины от англо-шведской компании с образованием тромбов у ряда пациентов.
  • С 22 марта возобновят вакцинацию в Португалии, с 24 марта — в Испании. Местные власти объяснили такое решение позицией ЕМА.
  • Латвия также решила возобновить вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
  • Власти Болгарии сообщили, что не обнаружили связи между вакцинацией и смертью женщины в Пловдиве. Вскрытие показало, что причиной ее гибели не был тромбоз. В Софии приняли решение возобновить вакцинацию.
  • В Грузии утром в пятницу умерла 27-летняя медсестра, которая впала в кому после вакцины от AstraZeneca. Власти страны при этом не делали заявлений относительно возможной приостановки вакцинации.
  • Выводы европейского регулятора стали сигналом для возобновления вакцинации и за пределами Старого Света: в Канаде, Индонезии и Таиланде. Власти Вьетнама, в свою очередь, заявили, что не будут прививать препаратом от AstraZeneca людей с хроническими заболеваниями.

Главные вопросы к скандалу вокруг вакцины AstraZeneca
Бизнес
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

Пока не возобновили использование вакцины

  • Дания, Норвегия и Швеция объявили о том, что не будут спешить с возобновлением вакцинации препаратом от AstraZeneca. Представители местных властей сообщили, что намерены для начала дождаться результатов собственных исследований на предмет влияния вакцины на образование тромбов.

Причины отказа

  • Вакцина AZD1222 разрабатывалась совместно учеными из Великобритании (Оксфордский университет) и Швеции (сама компания AstraZeneca). Предварительные результаты исследования препарата были опубликованы в журнале Lancet в августе 2020 года. Они показали, что однократное введение AZD1222 приводит к четырехкратному увеличению антител к шиповидному белку вируса SARS-CoV-2 у 95% участников через месяц после вакцинации.
  • К ноябрю 2020 года AstraZeneca сообщила, что вакцина после введения двух доз показывает эффективность в 70%, а иммунитет вырабатывается в течение 14 дней после первой инъекции. В компании сообщили, что серьезных побочных явлений зафиксировано не было.
  • Однако после начала массовой вакцинации начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, смерти среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии.
  • Врачи, изучавшие летальные исходы, выявили образование тромбов у пациентов. В фармкомпании в ответ заявили, что доказательств связи между образованием тромбов и вакцинацией нет.
  • Тем не менее к 16 марта приостановили вакцинацию в 18 странах Европы. Они сообщили о том, что возобновление прививочной кампании будет зависеть от результатов расследования и позиции европейского регулятора.
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Автор
Артем Филипенок
AstraZeneca вакцинация коронавирус
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