Пандемия коронавируса , 19 мар, 13:32
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Страны Европы решили вернуться к вакцинации AstraZeneca. Главное
Большинство государств решили отказаться от временного запрета на вакцинацию. Исключением стали страны Скандинавии
После заявления Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) о безопасности и эффективности препарата от англо-шведской компании AstraZeneca европейские страны одна за другой стали объявлять о возобновлении вакцинации.
- Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил о том, что у его страны нет никаких оснований отказываться от применения препарата от AstraZeneca. По его словам, сделать себе прививку намерен в том числе и премьер-министр Жан Кастекс.
- О намерении возобновить применение препарата от AstraZeneca объявили Италия и Германия. Канцлер ФРГ Ангела Меркель и министр здравоохранения Йенс Шпан в пятницу намерены встретиться c региональными руководителями, чтобы обсудить с ними ускорение темпов вакцинации. Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что его правительство намерено в ближайшее время добиться вакцинации как можно большего количества граждан.
- Власти Словении также решили возобновить применение вакцины. О готовности уже в пятницу сделать прививку объявили президент страны Борту Пахор, премьер-министр Янез Янша и спикер парламента Игор Зорчич.
- Нидерланды возобновят вакцинации препаратом от AstraZeneca на следующей неделе. Местный исследовательский центр Lareb накануне сообщил, что не обнаружил связь вакцины от англо-шведской компании с образованием тромбов у ряда пациентов.
- С 22 марта возобновят вакцинацию в Португалии, с 24 марта — в Испании. Местные власти объяснили такое решение позицией ЕМА.
- Латвия также решила возобновить вакцинацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.
- Власти Болгарии сообщили, что не обнаружили связи между вакцинацией и смертью женщины в Пловдиве. Вскрытие показало, что причиной ее гибели не был тромбоз. В Софии приняли решение возобновить вакцинацию.
- В Грузии утром в пятницу умерла 27-летняя медсестра, которая впала в кому после вакцины от AstraZeneca. Власти страны при этом не делали заявлений относительно возможной приостановки вакцинации.
- Выводы европейского регулятора стали сигналом для возобновления вакцинации и за пределами Старого Света: в Канаде, Индонезии и Таиланде. Власти Вьетнама, в свою очередь, заявили, что не будут прививать препаратом от AstraZeneca людей с хроническими заболеваниями.
Пока не возобновили использование вакцины
- Дания, Норвегия и Швеция объявили о том, что не будут спешить с возобновлением вакцинации препаратом от AstraZeneca. Представители местных властей сообщили, что намерены для начала дождаться результатов собственных исследований на предмет влияния вакцины на образование тромбов.