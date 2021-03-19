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Пандемия коронавируса ,  
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В ВОЗ заявили о хороших темпах снижения распространения COVID-19 в России

Снижение числа новых заражений коронавирусной инфекцией COVID-19 в России идет хорошими темпами, заявила ТАСС представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в стране Мелита Вуйнович.

«В России мы сейчас наблюдаем более недели постоянное снижение [количества заразившихся], оно идет хорошо», — указала она. В Европе наблюдается обратная ситуация, после 6-7 недель, когда цифры снижались, снова начался прирост новых случаев: «Во многих странах возвращаются в какой-то степени к локдауну, ограничениям и так далее».

Тем не менее, считает представитель ВОЗ, количество привитых от коронавируса в России пока недостаточно для того, чтобы полноценно сдерживать распространение инфекции. Как отметила Вуйнович, для этого необходимо вакцинировать минимум 65% населения.

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