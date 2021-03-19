Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Такое решение приняли власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран после того, как европейский регулятор признал вакцину безопасной

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Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что вакцинация возобновится в пятницу, 19 марта. Из-за приостановки использования препарата с понедельника «теперь важно наверстать упущенные четыре дня», указал он. Министр отметил, что врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках. «Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно», — заверил Спан.

Во Франции вакцинация с использованием AstraZeneca возобновится во второй половине дня 19 марта. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку этой вакциной в пятницу, «чтобы показать полное доверие к данному препарату».

Также возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca Италия, Испания, Болгария, Португалия и Словения, пишет Bloomberg. Швеция, которая также приостановила вакцинацию этим препаратом, продолжает собственное расследование.