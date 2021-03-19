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Европейские страны начали возобновлять вакцинацию препаратом AstraZeneca

Такое решение приняли власти Франции, Германии, Испании, Португалии и ряда других стран после того, как европейский регулятор признал вакцину безопасной
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Власти европейских стран объявили о возобновлении вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. Это последовало за заявлением экспертов Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) по итогам проверки безопасности вакцины. Они не обнаружили доказательств связи препарата с образованием тромбов.

Федеральный министр здравоохранения Германии Йенс Спан сообщил, что вакцинация возобновится в пятницу, 19 марта. Из-за приостановки использования препарата с понедельника «теперь важно наверстать упущенные четыре дня», указал он. Министр отметил, что врачи и пациенты будут осведомлены о возможных рисках. «Граждане могут быть уверены, что их проинформируют прозрачно», — заверил Спан.

Во Франции вакцинация с использованием AstraZeneca возобновится во второй половине дня 19 марта. Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что сам сделает прививку этой вакциной в пятницу, «чтобы показать полное доверие к данному препарату».

Европейский регулятор признал безопасность вакцины от AstraZeneca
Общество
Фото:Flavio Lo Scalzo / Reuters

Также возобновят вакцинацию препаратом AstraZeneca Италия, Испания, Болгария, Португалия и Словения, пишет Bloomberg. Швеция, которая также приостановила вакцинацию этим препаратом, продолжает собственное расследование.

Согласно заключению европейского регулятора, вакцина не приводит к увеличению общего риска образования тромбов, а преимущества вакцины в борьбе с коронавирусом по-прежнему перевешивают риск побочных эффектов. С образованием тромбов вакцина может быть связана в очень редких случаях, указал регулятор.

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По данным регулятора, к 16 марта в Европе, включая Великобританию, вакцину от AstraZeneca получили около 20 млн человек. Всего комитет по оценке рисков выявил 469 случаев образования тромбов у провакцинированных. С учетом числа тех, кому сделали инъекцию, доля пациентов с тромбозом оказалась ниже, чем в среднем обычно наблюдается у населения.

Британский медицинский регулятор MHRA 18 марта также опубликовал заявление о том, что его специалистам не удалось установить связь между вакцинацией препаратом AstraZeneca и возникновением тромбов. Со схожим заявлением выступили и ученые исследовательского центра Lareb, которые изучили два случая возникновения тромбов у пациентов в Нидерландах.

В ходе массовой вакцинации в Европе начали появляться сообщения о случаях госпитализаций и смертей среди тех, кто получил инъекцию AstraZeneca. Один из первых случаев был зафиксирован в Австрии, в дальнейшем случаи смертей среди привитых пациентов были зафиксированы в Дании и Словакии. В  связи с этим в середине марта многие европейские страны остановили вакцинацию до заключения экспертов регулятора. 

Автор
Анастасия Батманова
AstraZeneca Европейский Союз
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