В Европе продлили локдауны и начали пересмотр параметров вакцинации

В Европе продлили локдауны и начали пересмотр параметров вакцинацииКак неослабевающая пандемия скорректировала планы европейцев
Где пошли на ужесточение карантинных мер
По состоянию на конец февраля 13 из 31 стран Европейского союза и европейской экономической зоны сообщили об увеличении количества уведомлений о случаях заболевания COVID-19, в четырех странах увеличился уровень заболеваемости в старших возрастных группах, три сообщили об увеличении числа госпитализаций, еще три — о повышении показателя смертности. Об этом говорится в регулярном сообщении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC). Хотя общая эпидемиологическая ситуация в большинстве стран улучшается, абсолютные значения названных показателей остаются высокими, что позволяет предположить, что передача вируса по-прежнему широко распространена. Специалисты не исключают, что в ближайшие недели последует рост числа госпитализаций и вырастет смертность в тех странах, где растет число зарегистрированных случаев.
Среди 29 стран Европы с высокими показателями заболеваемости (не менее 60 зарегистрированных случаев на 100 тыс. человек) ее рост наблюдался в 11, в том числе в Австрии, Болгарии, Чехии, Финляндии и Венгрии. В остальных 18, среди которых Бельгия, Хорватия, Кипр, Дания, Франция, Германия, Греция, Ирландия, Италия и др., показатель держался на стабильном уровне или снижался.
Такое положение заставило правительство Финляндии 1 марта объявить в стране режим чрезвычайной ситуации. В числе прочих ограничений планируется закрыть рестораны и обсуждается возможность ограничить передвижения по стране. Законопроект о закрытии мест общественного питания должен разработать и принять парламент. По данным Национального института здравоохранения и социального развития (THL), общее число случаев заболевания достигло в Финляндии 58 064, а прививку получили 6,7% населения.
В Чехии на этой неделе был выявлен максимум тяжелобольных с COVID-19 за весь период пандемии, сообщило Министерство здравоохранения 2 марта. За минувшие сутки здесь прибавилось 12 150 больных (всего в стране сейчас больны 148 924 человека), из которых 7717 госпитализированы, а 1568 находятся в реанимации и на аппаратуре ИВЛ. С 1 марта власти на три недели запретили гражданам покидать районы, в которых они проживают. Исключения можно сделать для поездок на работу, помощи близким, посещения госучреждений и врачей. Будут закрыты детские сады, учащиеся из тех школ, что открылись, снова вернутся к онлайн-обучению.