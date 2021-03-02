В Европе продлили локдауны и начали пересмотр параметров вакцинации

Правительство Италии также продлило до 27 марта запрет на не связанные со срочной ситуацией поездки. Это ограничение было установлено перед Рождеством сроком до 25 февраля. В результате в гости к местным жителям могут приходить максимум двое взрослых за раз. При этом в целом показатели заболеваемости в республике падают — с 40 тыс. новых случаев в середине ноября прошлого года до 15 тыс. в день в феврале.

В Германии локдаун также был продлен до 28 марта; 3 марта правительство во главе с Ангелой Меркель планирует обсудить возможные послабления.

Ограничения той или иной степени жесткости действуют во всех страна Евросоюза.

Как меняются подходы к вакцинации

С начала года руководство Европейского союза планировало начать массовую кампанию по вакцинации, которая должна была привести к постепенному возвращению к нормальной жизни. Но программа забуксовала из-за нехватки вакцин — по различным причинам фармкомпании не смогли поставить необходимое число доз. Чиновники в Брюсселе раскритиковали производителей, а национальные власти начали искать альтернативных поставщиков. Во вторник канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) действует недостаточно быстро при одобрении вакцин. По его мнению, страны-члены не должны быть целиком зависимыми в вопросе поставок от ЕС. Искать альтернативу Курц решил в России — о возможности организации поставок вакцины «Спутник V» шла речь в телефонном разговоре канцлера с Владимиром Путиным 26 февраля.

В Сан-Марино вакцинация началась на два месяца позже, чем планировалась, и не той вакциной, что предполагалось, а «Спутником V». Первая партия вакцины, 7500 доз, была доставлена сюда 26 февраля. Окруженная территорией Италии республика, согласно утвержденному плану, с 1 марта начала вакцинировать медицинских работников и тех, кому больше 75 лет. На втором этапе вакцинацию смогут пройти граждане старше 60 лет и занятые в сфере образования. После этого получить прививки сможет остальное население (общая численность жителей Сан-Марино — 35 тыс. человек). Власти карликового государства готовы вакцинировать и итальянцев, но только тех, кто постоянно работает в Сан-Марино.

Статистика вакцинации В вышедшей из ЕС Великобритании минимум одну дозу получили 30% населения, в Израиле — 53,7%.

Италия — 4,9%.

Франция — 4,4%.

Испания — 5,5%.

Германия — 5,1%. Источник: Ourworldindata.org

В самой Италии недавно утвержденный глава правительства Марио Драги уволил 2 марта комиссара по чрезвычайной ситуации Доменико Аркури и назначил на эту должность генерала Франческо Паоло Фильоло, бывшего командующего силами НАТО в Косово и главу логистического подразделения армии Италии с 2018 года. Одной из основных задач нового комиссара будет обеспечить кампанию вакцинации, в которую также внесли корректировки задержки с поставками. Вакцинация началась в конце декабря, пока было сделано 4,3 млн инъекций, пишет Reuter, а всего власти располагают 6,3 млн доз. Правительство рассматривает вариант изменения подхода — вместо того чтобы создавать резервы для проведения второго укола, необходимого для полной вакцинации, обсуждается вариант делать прививки всем желающим, направив на это весь объем препаратов. Такого подхода придерживаются в Великобритании, где уровень вакцинации составляет уже около 30% населения.

Почему снимаются ограничения на вакцинацию

Массовая кампания тормозится не только из-за создания резерва для второго укола, но и из-за рекомендаций здравоохранительных ведомств некоторых стран не давать препарат людям самой старшей возрастной группы. Во Франции, например, был запрет на вакцинацию населения старше 75 лет. 2 марта стало известно, что им разрешат вакцинацию. По состоянию на 27 февраля во Франции 4,55 млн человек были привиты по крайней мере один раз. Министр здравоохранения Оливье Веран сказал France 2, что еще 2,5 млн человек получат вакцину в ближайшие недели.

Аналогичные ограничения действуют в Германии, Италии и еще нескольких странах, однако всюду обсуждается возможность отхода от жесткой линии. Об обсуждении возможности расширить программу на итальянцев старшего возраста сообщала газета La Stampa. В Бельгии, где тоже действуют возрастные ограничения, готовы их пересмотреть. «Я хочу перезагрузить кампанию. Задержки в процессе совершенно неприемлемы», — сказал министр здравоохранения Франк Ванденбруке. Власти как Бельгии, так и Франции ссылаются на результаты проведенного в Шотландии исследования, в котором приняли участие 5,4 млн человек и которое доказало, что в старшей группе прием вакцины Pfizer-BioNtech и Oxford-AstraZeneca способствовал более легкому течению болезни — у привитых на 81% снизился риск госпитализации.