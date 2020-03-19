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В ВОЗ оценили готовность России к распространению COVID-19

Представитель ВОЗ считает, что система здравоохранения России готова к возможным вызовам. В стране соблюдают рекомендации организации, в том числе касающиеся карантина и наблюдения за теми, кто контактировал с носителями вируса
Мелита Вуйнович (Фото: Александр Натрускин / РИА Новости)

Российская система здравоохранения хорошо готова к возможному росту числа заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, считают в ВОЗ. Такое мнение в интервью ТАСС выразила представитель организации в России Мелита Вуйнович.

Россия соблюдает все рекомендации ВОЗ для сдерживания распространения заболевания, заявила Вуйнович. В качестве примера она привела изоляцию, карантин и наблюдение за людьми, которые контактировали с носителями вируса и тестирование на инфекцию. Также, по ее словам, организация оценила, как власти Москвы начали «так называемую social distance, чтобы снизить возможность людей принимать участие в массовых мероприятиях».

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По словам представителя ВОЗ, в больницах «хорошо рассчитали все койки, все необходимое». «Если будет необходимость в высокотехнологичной помощи — а мы знаем, что у 20% инфицированных начинается пневмония, и они нуждаются в кислороде — то все готово», — добавила она.

Среди мер предосторожности для защиты от коронавирусной инфекции ВОЗ указывает мытье рук, соблюдение дистанции в общественных местах, соблюдение правил респираторной гигиены и обращение за медпомощью при появлении кашля, затрудненного дыхания и высокой температуры.

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В рамках борьбы с распространением инфекции Россия ограничила авиасообщение с рядом государств. Также с 18 марта по 1 мая ограничен въезд в страну для иностранцев, за исключением дипломатов, транзитных пассажиров, тех, кто направляется на похороны, водителей грузовых автомобилей, экипажей морских, речных и воздушных судов, поездных и локомотивных бригад. 16 марта мэр Москвы Сергей Собянин запретил проведение в столице любых досуговых мероприятий с числом участников более 50 человек в одном помещении. Два дня спустя такое же ограничение ввел петербургский губернатор Александр Беглов. С 23 марта все школы в стране уйдут на трехнедельные каникулы, в Москве власти попросили работодателей перевести часть сотрудников на удаленный режим.

ВОЗ ранее признала ситуацию с распространением инфекции пандемией. По состоянию на вечер 18 марта число зараженных во всем мире превысило 206 тыс. (данные SCMP). В России, по информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения инфекции, выявлено 147 случаев заболевания.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Всемирная организация здравоохранения, коронавирус
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