Суд в Петербурге отказался принять дело сбежавшей из карантина пациентки
Мировой судья Петроградского района не принял к производству материалы дела в отношении Аллы Ильиной, которая находилась на карантине после приезда из Китая и самовольно покинула изоляционный бокс. Об этом сообщается на Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.
Ильина обвиняется в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства). Ей вменялось нарушение постановления управления Роспотребнадзора по городу о госпитализации.
«Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела», — говорится в сообщении.
Ранее 17 февраля Петроградский районный суд обязал принудительно отправить Ильину на лечение, удовлетворив требование главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Защита женщины сообщала, что планирует подать жалобу.