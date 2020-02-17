Суд в Петербурге отказался принять дело сбежавшей из карантина пациентки

Алла Ильина (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Мировой судья Петроградского района не принял к производству материалы дела в отношении Аллы Ильиной, которая находилась на карантине после приезда из Китая и самовольно покинула изоляционный бокс. Об этом сообщается на Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

Ильина обвиняется в административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.5 КоАП (Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений законодательства). Ей вменялось нарушение постановления управления Роспотребнадзора по городу о госпитализации.

«Материалы возвращены для устранения недостатков, выявленных судьей при подготовке к рассмотрению дела», — говорится в сообщении.

Ранее 17 февраля Петроградский районный суд обязал принудительно отправить Ильину на лечение, удовлетворив требование главного санитарного врача города Натальи Башкетовой. Защита женщины сообщала, что планирует подать жалобу.