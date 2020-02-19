Число погибших от коронавируса превысило 2 тыс. человек

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Количество погибших от коронавирусной инфекции нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 2004 человек, ранее сообщалось о 1873 жертвах. Всего, по данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, в стране зафиксированы 74 185 подтвержденных случаев заболевания.

Уточняется, что 14 376 человек удалось вылечить, еще 5,2 тыс. находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Ранее сообщалось о порядка 73,4 заболевших в более чем 25 странах. За пределами материковой части Китая жертвами вируса стали четыре человека: 39-летний житель Гонконга, один гражданин КНР на Филиппинах, пожилая 80-летняя женщина в Японии и 80-летний турист из Китая во Франции. Таким образом, общее число жертв пневмонии по всему миру составляет 2008 человек.

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