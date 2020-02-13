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На сбежавшую из карантина в Санкт-Петербурге пациентку снова подали в суд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга снова подал в суд на сбежавшую из карантина Аллу Ильину. Об этом РБК сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск зарегистрирован в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Сбежавшую пациентку требуют принудительно вернуть в медучреждение.

Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», а также 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и обратился за комментарием к Алле Ильиной.

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Ранее аналогичный иск не принял Куйбышевский районный суд города. В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга тогда пояснили, что иск не приняли из-за того, что ответчица зарегистрирована в другом районе.

7 февраля Алла Ильина самовольно покинула больницу им. С.П. Боткина, где она находилась в карантине после возвращения из Китая. Ильину поместили туда из-за подозрения на коронавирус, после того как она пожаловалась на боль в горле.

Как объясняла сама девушка, врачи утверждали, что она здорова, но отпускать домой отказывались, несмотря на то, что у нее ранее брали анализы в Хабаровске и они были «чистые». Как Ильина сообщила РБК позднее, 13 февраля истекают две недели с момента ее возвращения из Китая и признаков коронавируса у нее сейчас нет. «Я здорова», — сказала она.

Теги: коронавирус, карантин, иск, новости РБК, суд
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