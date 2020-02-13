На сбежавшую из карантина в Санкт-Петербурге пациентку снова подали в суд

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга снова подал в суд на сбежавшую из карантина Аллу Ильину. Об этом РБК сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Иск зарегистрирован в Петроградском районном суде Санкт-Петербурга. Сбежавшую пациентку требуют принудительно вернуть в медучреждение.

Заинтересованными лицами в иске указаны СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница им. С.П. Боткина», а также 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга.

РБК направил запрос в управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу и обратился за комментарием к Алле Ильиной.

Ранее аналогичный иск не принял Куйбышевский районный суд города. В Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга тогда пояснили, что иск не приняли из-за того, что ответчица зарегистрирована в другом районе.