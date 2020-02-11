В Петербурге из-под карантина по коронавирусу сбежала пациентка

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В Санкт-Петербурге вернувшаяся из Китая женщина сбежала из больницы, где должна была находиться в двухнедельном карантине по коронавирусу. Об этом РБК сообщили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

«Пациентка была ознакомлена с предписанием главного санитарного врача о том, что она должна 14 дней наблюдаться и лечиться в больнице. Она его не выполнила», — говорится в сообщении.

Петербургские власти отметили, что обратились в полицию. За подобное нарушение режима предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 19.5 КоАП (невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор). Максимальная санкция по данной статье — штраф до 500 руб.

По информации «Фонтанки», инцидент произошел 7 февраля в Клинической инфекционной больнице им. С.П. Боткина. 32-летняя женщина вылетела из Китая 30 января. В аэропорту Пулково ей посоветовали обращаться к врачам при малейших проблемах со здоровьем.