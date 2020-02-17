Вирус из Китая , 17 фев, 14:16
0
Суд в Петербурге обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина девушку
Алла Ильина
Петроградский районный суд обязал принудительно поместить на лечение в инфекционную больницу имени С.П. Боткина жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась на карантине с подозрением на коронавирус, однако самовольно покинула изоляционный бокс. Об этом сообщается на странице объединенной пресс-службы судов Петербурга в Telegram.
Таким образом, суд удовлетворил исковые требования главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой к пациентке.
Решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов, сообщили в суде.
Материал дополняется