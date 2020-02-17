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Суд в Петербурге обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина девушку

Алла Ильина (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Петроградский районный суд обязал принудительно поместить на лечение в инфекционную больницу имени С.П. Боткина жительницу Санкт-Петербурга Аллу Ильину, которая находилась на карантине с подозрением на коронавирус, однако самовольно покинула изоляционный бокс. Об этом сообщается на странице объединенной пресс-службы судов Петербурга в Telegram.

Таким образом, суд удовлетворил исковые требования главного государственного санитарного врача города Наталии Башкетовой к пациентке.

Решение подлежит немедленному исполнению службой судебных приставов, сообщили в суде.

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, суд
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