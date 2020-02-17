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В Госсовете предложили отменить уголовное наказание за невыплату зарплаты

«Нафтогаз» оценил ущерб из-за потери активов в Крыму в $8 мрлд

У властей попросили госсубсидии на игры, реалити-шоу и онлайн-фестивали

Суд в Петербурге обязал вернуть в больницу сбежавшую из карантина девушку

5 новых сверхстатусных клубов

Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей

УЕФА учредил награду для лучшего игрока матча в Лиге чемпионов

Двух челябинцев оштрафовали за розыгрыш на тему коронавируса

В Кремле заявили об отсутствии российских военных в Ливии

Не на удачу: три истории о миллионерах, разбогатевших на криптовалюте

В Еврокомиссии заявили о готовности к диалогу с Россией по 5G

Чипсы и средства от прыщей: что рекламировали Брэд Питт и Деми Мур

Вы могли это пропустить: угрозы в адрес Bitcoin и новый рейтинг бирж

Первая россиянка заразилась коронавирусом