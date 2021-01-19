Южноафриканские ученые доказали повышенную заразность нового штамма COVID

Мутация легче проникает и прочнее держится в клетках человека, заключили ученые. При этом вирус распространяется быстрее примерно на 50%, считают они

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Появившийся в ЮАР в декабре штамм коронавируса более агрессивный и заразный, сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим со ссылкой на проведенные исследования. Его слова передает Reuters.

Новый штамм, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые. В результате вирус заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%, сообщил эпидемиолог.

Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса в конце декабря. Именно с новой мутацией в стране связали вторую волну пандемии. В декабре министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе говорил, что в больницы стало попадать больше молодых пациентов, которых госпитализируют в критическом состоянии из-за COVID-19. Он также сообщал, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, однако повода для паники в связи с мутацией нет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки — 1,34 млн и 37,4 тыс. соответственно.