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Пандемия коронавируса ,  
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Южноафриканские ученые доказали повышенную заразность нового штамма COVID

Мутация легче проникает и прочнее держится в клетках человека, заключили ученые. При этом вирус распространяется быстрее примерно на 50%, считают они
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters
Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Появившийся в ЮАР в декабре штамм коронавируса более агрессивный и заразный, сообщил главный эпидемиолог страны Салим Абдула Карим со ссылкой на проведенные исследования. Его слова передает Reuters.

Новый штамм, получивший название 501.V2, легче проникает в клетки человека и прочнее в них держится, установили ученые. В результате вирус заразнее предыдущих мутаций примерно на 50%, сообщил эпидемиолог.

Власти ЮАР объявили об обнаружении нового типа коронавируса в конце декабря. Именно с новой мутацией в стране связали вторую волну пандемии. В декабре министр здравоохранения ЮАР Звели Мхизе говорил, что в больницы стало попадать больше молодых пациентов, которых госпитализируют в критическом состоянии из-за COVID-19. Он также сообщал, что новый штамм коронавируса распространяется быстрее, однако повода для паники в связи с мутацией нет.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в ЮАР насчитывается больше всего инфицированных и умерших в связи с коронавирусом среди всех стран Африки — 1,34 млн и 37,4 тыс. соответственно.

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Фото:Justin Setterfield / Getty Images

Штамм коронавируса из ЮАР обнаружили в европейских странах, в частности в Дании и Франции, а также в Японии, США и некоторых африканских странах.

Об обнаружении уникальных мутаций коронавируса в декабре сообщили также в Великобритании, Кении и Нигерии. Главный санитарный врач Англии Крис Уитти говорил, что новый штамм передается быстрее на 70%, но не приводит к более тяжелому течению болезни.

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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал новые мутации коронавируса вызовом 2021 года. По его словам, ВОЗ работает с учеными по всему миру, чтобы понять, как коронавирус мутирует и каким образом это сказывается на его заразности и летальности.

Автор
Анастасия Батманова
ЮАР новый штамм коронавируса пандемия
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