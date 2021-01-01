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В Японии впервые выявили южноафриканский штамм коронавируса

Фото: Carl Court / Getty Images
Фото: Carl Court / Getty Images

В Японии впервые выявили случай заражения новым «южноафриканским» штаммом коронавируса. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Новый штамм коронавируса обнаружили у 30-летней женщины, которая 19 декабря прилетела в токийский международный аэропорт Нарита из ЮАР. Отмечается, что заболевание и нее протекает бессимптомно.

На прошлой неделе Минздрав Японии сообщал, что новым штаммом коронавируса заразились пять человек, вернувшихся из Великобритании. Сейчас, по данным ведомства, новый вариант COVID-19 обнаружили еще у одного вернувшегося из этой страны.

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Фото:Arnold Jerocki / Getty Images

В Великобритании об обнаружении нового штамма коронавируса сообщили в середине декабря. По словам премьер-министра страны Бориса Джонсона, он на 70% заразнее известного SARS-CoV-2. Директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге указал, что новая мутация, насколько сейчас известно, на тяжесть заболевания не влияет.

Также новый штамм коронавируса в декабре обнаружили в ЮАР. Найденную разновидность вируса назвали 501.V2. Министр здравоохранения страны Звели Мхизе отметил, что генетики изучают образцы коронавируса с марта, и его новый вариант стал преобладать в стране в последние два месяца. Ученые полагают, что вторая волна заболевания в ЮАР связана именно с ним.

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