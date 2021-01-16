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Пандемия коронавируса ,  
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В Дании выявили мутировавший штамм коронавируса из ЮАР

Им заболел мужчина, прибывший из Дубая. По мнению ученых, новый вирус появился в Дании в неподходящее время, поскольку его заразность не до конца изучена. При этом медики не ожидают новых вспышек COVID-19
Аэропорт Копенгагена
Аэропорт Копенгагена (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

В Дании обнаружили первый случай нового штамма коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Более заразный вариант вируса выявили на острове Зеландия (самый густонаселенный остров архипелага). Им оказался заражен мужчина, недавно прилетевший из Дубая.

По словам профессора экспериментальной вирусологии Копенгагенского университета Алана Рандрупа Томсена, новая мутация COVID-19 появилась в Дании очень не вовремя.

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Вид на аэропорт Копенгагена

«С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики «британского штамма». А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся», — заявил Томсен.

Ученый подтвердил, что мутация коронавируса из ЮАР, как и братанский вариант COVID-19, более заразна. Однако пока специалистам неизвестно, насколько этот вариант вируса распространяется быстрее обычных. Тем не менее, по мнению Томсена, появление южноафриканского штамма не приведет к новым вспышкам заболевания в Дании.

По данным американского университета Хопкинса, в Дании к 16 января выявили почти 189 тыс. заболевших COVID-19, умерли 1,7 тыс. человек, 167 тыс. выздоровели.

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О новом более заразном штамме коронавируса власти ЮАР сообщили в середине декабря. Именно с этой мутацией болезни связано ее распространение в стране в последние недели. Говорилось, что южноафриканский штамм более заразен, чем ранее известные варианты вируса.

В декабре и январе вирус из ЮАР был выявлен в ряде европейских и других стран, в частности, во Франции, Японии. Ученые считают, что он, как и «британский штамм», более заразен. Однако точной информации об этом пока нет.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус назвал новые мутации коронавируса вызовами 2021 года, которые повлекут за собой трудности. По словам Гебрейесуса, ВОЗ работает с учеными по всему миру, чтобы понять, как коронавирус мутирует, как это сказывается на его заразности и летальности.

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Источник: JHU
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Автор
Михаил Котляр
коронавирус Дания ЮАР
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