В Дании выявили мутировавший штамм коронавируса из ЮАР

Им заболел мужчина, прибывший из Дубая. По мнению ученых, новый вирус появился в Дании в неподходящее время, поскольку его заразность не до конца изучена. При этом медики не ожидают новых вспышек COVID-19

Аэропорт Копенгагена (Фото: Ritzau Scanpix Denmark / Reuters)

В Дании обнаружили первый случай нового штамма коронавируса из Южной Африки. Об этом сообщает издание Berlingske со ссылкой на Государственный институт по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Более заразный вариант вируса выявили на острове Зеландия (самый густонаселенный остров архипелага). Им оказался заражен мужчина, недавно прилетевший из Дубая.

По словам профессора экспериментальной вирусологии Копенгагенского университета Алана Рандрупа Томсена, новая мутация COVID-19 появилась в Дании очень не вовремя.

«С эпидемической точки зрения сейчас очень плохое время для появления у нас этого типа вируса, потому что он имеет некоторые характеристики «британского штамма». А мы не хотим усугублять ситуацию, в которой уже находимся», — заявил Томсен.